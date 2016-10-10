20-летняя Бобби Голдсмит из Великобритании не смогла отпраздновать свой день рождения в одном из лондонских клубов из-за того, что люди на фейс-контроле посчитали её слишком толстой для посещения этого заведения, сообщает Mirror. Отмечается, что Бобби заранее забронировала столик в клубе для себя и своих 9 друзей, но этот аргумент не был услышан сотрудниками на входе. "Мне было очень неловко. Они просто посмотрели на нас и заявили, что мы слишком толстые. Это испортило мой праздник. Не могу...