Преподавателя биологии петербургской школы №619 Максима Рыжова, который вошёл в пятёрку лучших учителей России, в родной школе встретили воздушными шарами и хлопушками.
На крыльце по случаю торжества была красная дорожка, по которой и прошёлся педагог. Как передаёт «Росбалт», Рыжов признался, что не испытывал столь сильного волнения даже во время конкурсных испытаний.
– Этот пеликан наш общий. Я просто привёз его в 619-ю школу, – заявил он.
В свою очередь, коллектив вручил педагогу другого пеликана – кондитерского. Съедобную птицу установили на торте в форме учебника общей биологии.
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