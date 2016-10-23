Российскому актёру театра и кино Дмитрию Певцову было отказано во въезде в Латвию, сообщает ТАСС.

По словам директора Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге Юрия Силова, артиста внесли в так называемый "черный список", в который ранее уже попали такие актеры как Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков.

Уточняется, что Певцов должен был в ноябре поехать в Ригу, чтобы выступить со своей группой "КарТуш" на сцене "Дома Москвы" в рамках кинофестиваля "Московская премьера в Риге".

"По независящим от нас и совершенно непонятным причинам, Дмитрий Певцов попал в черный список и не сможет приехать в Латвию, поскольку ему отказано в таком праве", - прокомментировал инцидент директор "Дома Москвы" Юрий Силов в интервью радиостанции Baltkom.

Сам Певцов пока никак не прокомментировал новость, однако его представитель Андрей Вертузаев подтвердил отмену гастролей артиста в Латвии. По его словам, официального уведомления о внесении Певцова в черный список прибалтийской страны не поступало.