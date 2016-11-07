Лариса Гузеева завершила свой отдых в Боржоми - городе на юго-западе Грузии. В течение всего отпуска известная актриса радовала своих поклонников фотоотчетом в Инстаграме. На странице появлялись то горные пейзажи, то фото самой Ларисы и ее друзей.

А одну из фотографий Лариса подписала довольно игриво: "Один мальчик на двоих!". Тем самым "мальчиком" оказался Эвклид Кюрдзидис в окружении прекрасных дам - самой Ларисы Гузеевой и Ия Нинидзе. Причем дамы решили выбрать "модную мимику" - губы "уточкой".

Пользователи разразились восхищенными комментариями. Однако были и те, кого такое фото не умиляло.

milagalinsky: "Лариса -очаровательно!".

bonadea13@milagalinsky: "И что там очаровательного, она вышла очень даже неудачно!".

milagalinsky: "Очень неплохо прикололись!".

Ранее в соцсети появилось фото, которое некоторые пользователи назвали восковым. Поклонники как и всегда разделились во мнении. Одни уверены, что Лариса всегда прекрасна. Другие - что просто свет неудачно падал. Третьи обеспокоились здоровьем актрисы.

