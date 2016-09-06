Актриса и телеведущая передачи "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из молодости.

– Завидую тем, кто вспоминает молодость с нежностью... Для меня более идиотского периода нет, – подписала одну из опубликованных фотографий Лариса Гузеева.

Также она выложила фотографии с сыном Георгием, посетовав на то, что хотела бы иметь больше детей (у Гузеевой также есть дочь Ольга).

– Об одном жалею: надо было нарожать с десяток... Дорогие мои, не повторяйте моих ошибок: двое- это очень мало!!!! – подписала она фото с сыном.

Подписчики телеведущей оказались в восторге от её "молодых" фотографий.

– Привет из страны кенгуру! Вы красавица как были так и есть, и будете. Посмотрите на свою маму-какие у Вас прекрасные гены. Люблю Вас и смотрю по возможности с другого конца Земли, – прокомментировала фото olechkawe;

– Какая вы красавица ..... – подписала фото tatyana_v._;

Только ради одной Вашей красоты, уникальной и неповторимой, этому периоду можно простить многое, Лариса, – считает torriemm;

– Но какая красивая!! Талантлива всегда, – написала ludmila_ozerov.



