По данным NAI Becar, за последние полгода спрос на квартиры-студии снизился на 15%. Это связано со смещением спроса в сторону однокомнатных и двухкомнатных квартир.

– Основные районы расположения этого формата жилья – Парнас, Кудрово, Мурино и Девяткино, – говорит Зоя Алифханова, руководитель отдела маркетинговых исследований АН «Удачные метры».

В обжитых городских кварталах студий строят не так много. Себестоимость строительства домов с большим количеством малогабаритных квартир выше за счёт необходимости проведения дополнительных инженерных сетей, большего числа объектов социальной инфраструктуры и т.д. Нельзя сказать, что этот формат недвижимости сейчас совсем не востребован, но рынок уже перенасыщен – сказались кризисные годы, когда многие застройщики увеличили долю квартир с уменьшенной площадью.

Тем не менее малогабаритное жильё всегда было и будет популярно у студентов, молодых пар и людей пожилого возраста – благодаря низкой цене. Его также часто приобретают с целью сдачи в аренду.

Стоимость квартир-студий на первичном рынке разнится в зависимости от готовности, местоположения, инфраструктуры и класса объекта: на окраинах (Мурино, Кудрово и др.) предлагаются варианты в среднем за 1,5 млн рублей, в городской черте средняя цена – 2,5 млн рублей (данные «Петербургской Недвижимости»).

Дмитрий Карпушин, директор по продвижению ГК «Ленстройтрест»:

- Запросы покупателей меняются в сторону увеличения площади. По данным наших исследований, в течение 2014–15 гг. спрос на студии площадью 26–30 кв. м упал, в то время как рос интерес к студиям с минимальной площадью – 20–25 кв. м. В настоящее время ситуация вернулась к состоянию, похожему на докризисное, и даже несколько превзошла его. Не идентичную, но перекликающуюся динамику демонстрируют и однокомнатные квартиры: интерес к основным конкурентам студий – «однушкам» площадью 30–35 кв. м – в течение 2014–15 гг. значительно снизился, а сейчас вернулся к докризисному уровню.

1,5 млн рублей – средняя стоимость студии в строящемся доме в пригороде Петербурга (данные «Петербургской Недвижимости»).

Малогабаритными могут быть не только студии:

• Однокомнатные квартиры. От 26 кв. м.

• Двухкомнатные квартиры. От 47 кв. м.

• Трёхкомнатные квартиры. От 65 кв. м.