63-летний одинокий пенсионер пропал в декабре 2015 года, а теперь его квартира на улице Ферганской оказалась выставленной на продажу, передаёт АГН Москва.

В полицию обратилась 31-летняя соседка пенсионера. Она уверяет, что у мужчины нет родственников и в квартире он жил один.

В настоящее время местонахождение пенсионера всё ещё неизвестно, уточнил источник в правоохранительных органах. И добавил, что его квартира была выставлена на продажу неизвестными людьми ещё в марте 2016 года.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: «Убийство» и «Мошенничество».