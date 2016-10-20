Почти все билеты на октябрь уже распроданы, остались только очень дорогие. Если зайти на сайт Ticketland, то на 26 и 27 октября можно найти билеты от 20 (второй ряд) до 25 тысяч рублей (центр первого ряда). Были билеты и за минимальную цену 1000 рублей в последний ряд партера, но их раскупили.

Кстати, именно там сидела жена Максима Виторгана – Ксения Собчак на премьере. Она появляется и в минифильме, который показывают во время спектакля.

– Ты вялый и нерешительный, а женщины любят уверенных в себе мужчин. Ну кто тебя такого полюбит? – унижает героиня Собчак персонажа Виторгана.

Хотя спектакль называется «...в Бореньке чего-то нет», главный герой – кинорежиссёр Максим. Только Виторгану оставили своё имя, Леонид Барац – Кирилл, Камиль Ларин – Олег, Александр Демидов – Гриша, а Слава Хаит и есть тот самый Боренька. Он продюсер фильма, который снял Максим. В девятом классе он хотел поступить во ВГИК. Но папа был против этого и сказал: «Чтобы быть режиссёром, надо, чтобы в человеке что-то было». Вот тогда Боря и понял, что в нём чего-то нет: «Правда, так и не понял – чего. Но, судя по всему, папа был прав. Потому что, если бы оно было, я бы уже давно наплевал, что его нет, и стал режиссёром. А я не стал. Значит – нет».

Боренька про себя говорит: «Мне 53, а я всё забавный». Видимо, «квартетчикам» надоело быть просто забавными и они решили заговорить о наболевшем, но шуточный тон сохранили.

По сюжету режиссёр продал дом, чтобы снять фильм, а сняв, понял, что он ему не нравится: «Это не то кино, которое я бы хотел показать детям». Спрашивает друга, а тот ему: «Нет, мне нравится». Один из героев говорит: «А зачем тебе правда? Я же тебя поддерживаю». «Лучше, когда искренне», – считает Максим. Его друг возражает: «Лучше, когда нравится. Мне вот тоже раньше всё не нравилось, а теперь я решил жить так, чтобы всё нравилось». Другой приятель поучает его: «Зря ты рефлексируешь, про себя понять сложнее всего, а то выяснится, что тебе нравится мальчиков в подъезде мучить. Знание – скорбь».



Стоит предупредить, что спектакль идёт 2 часа 50 минут без антракта. Скорее всего, его ещё будут сокращать. Поэтому можно смело подождать пару месяцев и уже потом покупать билеты. Можно и на балкон за 3 тысячи – оттуда всё хорошо видно и слышно.

Пока неизвестно, возьмутся ли «квартетчики» экранизировать «Бореньку», но что-то подсказывает, что да.