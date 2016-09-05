12 сентября в день празднования Курбан-байрама некоторые улицы столицы будут перекрыты. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба официального сайта столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В частности, с 4.00 до 11.00 будет закрыто автомобильное движение на ул. Дурова, Минская (от ул. Мосфильмовская до Кутузовского проспекта), Большая Татарская, Хачатуряна (от Алтуфьевского шоссе до ул. Отрадная), Щепкина (от ул. Самарская до Садового кольца), Мещанская, Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца), а также в Старом Толмачевском пер., Малом Татарском пер., Климентовском пер., Озерковском пер. и Капельском пер. (от проспекта Мира до ул. Гиляровского).

Власти Москвы просят водителей заранее выбирать маршруты объезда.



