На мусульманский праздник Курбан-байрам в столичном регионе отведут 16 мест для забоя животных.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на Совет муфтиев России, места для проведения обряда будут выделены в городских округах. Речь идёт о следующих округах: Балашиха (дер. Новый Милет, дер. Пуршево), Домодедово (дер. Старосьяново), в Истринском районе (пос. Манихино), Коломенском районе (с. Городец), Красногорском районе (пос. Нахабино), Ногинском районе (пос. Псарьки), Пушкинском районе (дер. Митрополье), Раменском районе (дер. Аксеново, дер. Володарского), Сергиево-Посадском районе (дер. Мишутино), Солнечногорском районе (дер. Ожогино), Щелковском районе (дер. Большие Жеребцы), в Звенигороде, в Ленинском районе (с. Суханово).

На территории "новой" Москвы – деревня Сатино-Татарское.

Мусульмане всего мира 12 сентября будут отмечать один из главных праздников ислама – Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения).