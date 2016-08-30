Новые кумиры. Всё в Сети

Два петербуржца – Костя Павлов (на фото – справа) и Макс Брандт – объединили усилия в работе над своим видеоблогом в 2010 году. Теперь у их канала LizzzTv в Интернете 2 млн зрителей, а на фестивалях к ним выстраиваются часовые очереди из поклонников. Делать селфи с фанатами на улицах уже вошло в привычку. «Пока что это ещё не раздражает», – улыбаются они.

Делай как я. Свой формат

Шоу, которое принесло петербуржцам популярность, – «Вызов», где они выполняют задания зрителей в стиле «А вам слабо повторить?» Затем появилась передача «Научные нубы», в которой на манер «Разрушителей легенд» Костя и Макс проверяют слухи и стереотипы. Для поколения 13–16-летних они давно заменили телевидение, перешедшее в разряд фона.

Популярная наука. Поставили опыт

Неньютоновская жидкость, которая меняет свою вязкость в зависимости от скорости воздействия, – один из первых опытов в «Научных нубах», ставший фирменным. Нам в редакции понадобилось пять пачек крахмала и вода. Смешанные в правильной пропорции, они дают жидкость, которая при быстром воздействии становится твёрдой.

Финальный штрих. Как забить гвоздь в крахмал

Вязкая масса, похожая на тесто, спокойно себе плещется в тазике. Её можно проткнуть пальцем. Но если ударить по ней кулаком, то масса окажется твёрдой. Костя и Макс без проблем забили в крахмальную жидкость гвоздь.

«До сих пор не понимаю, на что я надеялся, начиная вести видеоблог. Первые полгода мы работали в убыток», - Костя Павлов, видеоблогер