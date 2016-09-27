300-летняя мумия девочки открыла глаза в мексиканском храме и до смерти напугала туристов, сообщает Mirror. Видео активно обсуждают в Сети. Речь идёт о трёхсотлетней мумии святой Иносении, которая выставлена в Кафедральном соборе мексиканского города Гвадалахара.

Загадочный феномен вовсю обсуждают в Сети, пока никто не может понять, почему мумия девочки открыла глаза, по какой причине это произошло.

На YouTube ролик набрал уже почти миллион просмотров, ряд зрителей называют его искусной подделкой, а некоторые увидели в произошедшем некий мистический знак.

Кандидат культурологических наук Евгений Такаракова заявила Metro, что всё произошедшее, скорей всего, выдумка.

– Мумия открыла глаза? Это невозможно. Это просто нереально. Скорей всего, человек, снявший видео, находился под воздействием атмосферы храма. То есть, что-то увидел, сам вошёл в определённое состояние - и ему показалось, что мумия открыла глаза. Поэтому, нельзя сказать, что видео фальшивое, но утверждать, что мумия правда открыла глаза нельзя.

Отметим, что по легенде Святая Иносения очень хотела ходить в школу вместе с другими девочками, но её отец был категорически против. Тогда она тайком поступила в католическую школу.

Узнав о её непослушании, отец рассвирепел и несколько раз ударил её ножом. После смерти ребёнка причислили к лику святых.

300-летняя мумия девочки открыла глаза, видео