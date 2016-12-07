"Кухня" снова выйдет на экран. Новый полнометражный фильм "Кухня. Последняя битва" появится в кинотеатрах весной 2017 года.

Нужно отметить, что в этот раз знаменитый проект доберется до президентского уровня. По сюжету, к Виктору Баринову лично обратится глава РФ и попросит защитить честь страны на чемпионате среди профессиональных поваров в Сочи.

Но это не единственная новость в жизни хорошо знакомого всем повара. Оказывается, у Виктора Баринова помимо капризной дочери есть еще и сын. Об этом он узнает накануне соревнований.

Съемки пока идут - в Москве и Сочи. В декабре вся съемочная группа будет занята в создании главного эпизода - Чемпионата мира среди поваров. Специально для съемок построены декорации по стандартам мировых кулинарных шоу: павильон с реально действующими кухнями для десяти команд-участников, сцена и зрительный зал.

По сценарию, в турнире сразятся команды из десяти стран мира: России, Франции, Китая, Японии, Индии, ЮАР и некоторых других. В съемках фильма задействованы звезды кулинарного искусства: Уиллиам Ламберти, Демиен Дювио, Павел Нигай, Анна и Александр Лабушевы.

Звездный состав - все тот же: Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Михаил Башкатов, Марина Могилевская - и целая плеяда полюбившихся актеров.