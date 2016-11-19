Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что факт вымогательства взятки бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым вызывает у него сомнения.

Об этом он рассказал в ходе программы "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым" на телеканале "Россия-1".

Кудрин отметил, что его сомнения связаны с "непростой конфигурацией его (Улюкаева – прим.Metro) разговора на территории "Роснефти".

Экс-министр финансов не может себе представить, "чтобы министр с таким весомым человеком с авторитетом, как Сечин, мог так себя вести".

- Все равно остаются вопросы, - заявил Алексей Кудрин, отметив, что дело Улюкаева "очень чувствительный вопрос для общества, по которому нужно давать своевременную полноценную информацию".

Напомним, министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении взятки в два миллиона долларов за законно выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти".

Алексей Улюкаев находится под домашним арестом до 15 января.

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