Редакция Metro подготовила обзор культурных мероприятий, где можно интересно и с пользой провести время: фестивали, выставки, экскурсии, концерты.
Непарадный портрет
Искусство ХХ века. На выставке собрано более 100 произведений из российских музеев и частных коллекций.
Где: ВДНХ, павильон №59
Когда: со 2 декабря
The Baseballs
Добрый рок-н-ролл. Обладатели платинового альбома дадут один концерт в Москве и презентуют свой новый релиз Hit Me Baby.
Где: YOTASPACE
Когда: 2 декабря
Ленинград
Выступит группировка . Самый скандальный коллектив, нарушающий все правила шоу-бизнеса, выступит с большой программой.
Где: «ВТБ Ледовый дворец»
Когда: 3 декабря
Скриптонит
Резидент Gazgolder. Хип-хоп-музыкант споёт на своём концерте, почему «пахнуть на шестнадцать и бензином» хорошо.
Где: YOTASPACE
Когда: 3 декабря
Юбилейный концерт
Перезагрузка. Музыканты ARFASOUND сыграют легендарные рок-хиты и презентуют новый состав с барабанами.
Где: Музей Скрябина
Когда: 8 декабря
Память о героях
В парках. Фотовыставка «Герои России, какими вы их не видели» открывается одновременно в Москве, Казани и Иркутске.
Где: парк Победы
Когда: с 9 декабря
IMANY
Только один концерт. Томная француженка выступит на сцене вживую со своими балладами о любви и свободе искренних чувств.
Где: «Известия Hall»
Когда: 4 декабря
Мишки Тедди
Вышли из спячки. На выставке можно посмотреть на карманных мишек-талисманов, которые брали с собой британские солдаты.
Где: ТВК «Тишинка»
Когда: с 1 по 4 декабря
Благотворительный вечер
К юбилею Лундстрема. Пройдёт премьера концерта в джазовом стиле и выступят известные музыканты.
Где: РК Golden Palace
Когда: 4 декабря
Выставка
Графика. В экспозицию включены лучшие образцы росписи стен храмовых и светских ансамблей XIX–XX веков.
Где: Третьяковская галерея
Когда: с 1 декабря
Выбор Metro
Сотрудники Metro делятся своими планами. Редактор отдела международных новостей Ася Гельман: «В выходные я собираюсь посмотреть фильм «Одиссея». Я очень люблю французское кино и легендарного путешественника, исследователя подводного мира Жак-Ива Кусто. Здорово, что про него сняли полнометражный, художественный фильм.
Где: кинотеатры города
Когда: с 1 декабря