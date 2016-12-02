Редакция Metro подготовила обзор культурных мероприятий, где можно интересно и с пользой провести время: фестивали, выставки, экскурсии, концерты.

Непарадный портрет

Искусство ХХ века. На выставке собрано более 100 произведений из российских музеев и частных коллекций.

Где: ВДНХ, павильон №59

Когда: со 2 декабря

The Baseballs

Добрый рок-н-ролл. Обладатели платинового альбома дадут один концерт в Москве и презентуют свой новый релиз Hit Me Baby.

Где: YOTASPACE

Когда: 2 декабря

Ленинград

Выступит группировка . Самый скандальный коллектив, нарушающий все правила шоу-бизнеса, выступит с большой программой.

Где: «ВТБ Ледовый дворец»

Когда: 3 декабря

Скриптонит

Резидент Gazgolder. Хип-хоп-музыкант споёт на своём концерте, почему «пахнуть на шестнадцать и бензином» хорошо.

Где: YOTASPACE

Когда: 3 декабря

Юбилейный концерт

Перезагрузка. Музыканты ARFASOUND сыграют легендарные рок-хиты и презентуют новый состав с барабанами.

Где: Музей Скрябина

Когда: 8 декабря

Память о героях

В парках. Фотовыставка «Герои России, какими вы их не видели» открывается одновременно в Москве, Казани и Иркутске.

Где: парк Победы

Когда: с 9 декабря

IMANY

Только один концерт. Томная француженка выступит на сцене вживую со своими балладами о любви и свободе искренних чувств.

Где: «Известия Hall»

Когда: 4 декабря

Мишки Тедди

Вышли из спячки. На выставке можно посмотреть на карманных мишек-талисманов, которые брали с собой британские солдаты.

Где: ТВК «Тишинка»

Когда: с 1 по 4 декабря

Благотворительный вечер

К юбилею Лундстрема. Пройдёт премьера концерта в джазовом стиле и выступят известные музыканты.

Где: РК Golden Palace

Когда: 4 декабря

Выставка

Графика. В экспозицию включены лучшие образцы росписи стен храмовых и светских ансамблей XIX–XX веков.

Где: Третьяковская галерея

Когда: с 1 декабря

Выбор Metro

Сотрудники Metro делятся своими планами. Редактор отдела международных новостей Ася Гельман: «В выходные я собираюсь посмотреть фильм «Одиссея». Я очень люблю французское кино и легендарного путешественника, исследователя подводного мира Жак-Ива Кусто. Здорово, что про него сняли полнометражный, художественный фильм.

Где: кинотеатры города

Когда: с 1 декабря