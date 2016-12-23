Редакция Metro подготовила обзор культурных мероприятий, где можно интересно и с пользой провести время: фестивали, выставки, экскурсии, концерты.
Волшебный бал
Спектакль. История по мотивам известных сказок перенесёт в эльфийский лес, где герои будут преодолевать препятствия.
Где: ОК «Лужники»
Когда: с 29 декабря
Игорь Растеряев. Большой предновогодний концерт
Зажигай! Музыкант создаст праздничное настроение своим поклонникам.
Где: клуб «16 тонн»
Когда: 25 декабря
Рождество О’Генри
Мюзикл. Поход на это оригинальное и яркое представление станет отличным подарком для всей семьи.
Где: Барвиха Luxury Village
Когда: 24 декабря
Танцы Минус. Традиционный предновогодний концерт
Готовимся к празднику. Группе Вячеслава Петкуна 21 год, и она в идеальной форме.
Где: клуб «16 тонн»
Когда: 24 декабря
Щелкунчик и Мышиный король
Шоу. Спектакль Ильи Авербуха приурочен к юбилею сказки Гофмана, которой исполняется 200 лет.
Где: ВТБ Ледовый дворец
Когда: с 28 декабря
Шахматная ёлка
Лошадью ходи! Представление для тех, кто любит шахматы, и для тех, кто хочет, чтобы его ребёнок влюбился в шахматы.
Где: Центральный телеграф
Когда: 3–7 января
Калигула
Зрелище. Пластический спектакль по одноимённой пьесе Альбера Камю.
Где: Московский губернский театр
Когда: 23 и 24 декабря
Новогодний корпоратив
Кино. Когда сестра героя, глава компании, угрожает брату закрыть его филиал, тот устраивает вечеринку.
Где: кинотеатры Москвы
Когда: уже идёт
Музей восстания машин
Новое место. Открывается музей, «населённый» Трансформерами и Чужими.
Где: Волгоградский просп., д. 42, корп. 2
Когда: с 25 декабря
Глеб Самойлов & The Matrixx
Акустика. Концерт должен продемонстрировать, что музыканты в отличной форме.
Где: клуб «16 тонн»
Когда: 28 декабря
Выбор Metro
Сотрудники Metro делятся своими планами. Журналист Александр Журавлёв и его дочь Даша: «Каждое моё утро начинается с голоса Веснушки и Кипятоши. Вместе с ребёнком мы впитываем полезную информацию мудрого чайника, щедро сдобренную забавными комментариями Веснушки. А сейчас мечтаем увидеть их вживую на Ёлке Деткого радио».
Где: КЗ «Космос»
Когда: 24 декабря – 5 января