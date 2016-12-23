Редакция Metro подготовила обзор культурных мероприятий, где можно интересно и с пользой провести время: фестивали, выставки, экскурсии, концерты.

Волшебный бал

Спектакль. История по мотивам известных сказок перенесёт в эльфийский лес, где герои будут преодолевать препятствия.

Где: ОК «Лужники»

Когда: с 29 декабря

Игорь Растеряев. Большой предновогодний концерт

Зажигай! Музыкант создаст праздничное настроение своим поклонникам.

Где: клуб «16 тонн»

Когда: 25 декабря

Рождество О’Генри

Мюзикл. Поход на это оригинальное и яркое представление станет отличным подарком для всей семьи.

Где: Барвиха Luxury Village

Когда: 24 декабря

Танцы Минус. Традиционный предновогодний концерт

Готовимся к празднику. Группе Вячеслава Петкуна 21 год, и она в идеальной форме.

Где: клуб «16 тонн»

Когда: 24 декабря

Щелкунчик и Мышиный король

Шоу. Спектакль Ильи Авербуха приурочен к юбилею сказки Гофмана, которой исполняется 200 лет.

Где: ВТБ Ледовый дворец

Когда: с 28 декабря

Шахматная ёлка

Лошадью ходи! Представление для тех, кто любит шахматы, и для тех, кто хочет, чтобы его ребёнок влюбился в шахматы.

Где: Центральный телеграф

Когда: 3–7 января

Калигула

Зрелище. Пластический спектакль по одноимённой пьесе Альбера Камю.

Где: Московский губернский театр

Когда: 23 и 24 декабря

Новогодний корпоратив

Кино. Когда сестра героя, глава компании, угрожает брату закрыть его филиал, тот устраивает вечеринку.

Где: кинотеатры Москвы

Когда: уже идёт

Музей восстания машин

Новое место. Открывается музей, «населённый» Трансформерами и Чужими.

Где: Волгоградский просп., д. 42, корп. 2

Когда: с 25 декабря

Глеб Самойлов & The Matrixx

Акустика. Концерт должен продемонстрировать, что музыканты в отличной форме.

Где: клуб «16 тонн»

Когда: 28 декабря

Выбор Metro

Сотрудники Metro делятся своими планами. Журналист Александр Журавлёв и его дочь Даша: «Каждое моё утро начинается с голоса Веснушки и Кипятоши. Вместе с ребёнком мы впитываем полезную информацию мудрого чайника, щедро сдобренную забавными комментариями Веснушки. А сейчас мечтаем увидеть их вживую на Ёлке Деткого радио».

Где: КЗ «Космос»

Когда: 24 декабря – 5 января