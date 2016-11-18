Редакция Metro подготовила обзор культурных мероприятий, где можно интересно и с пользой провести время: фестивали, выставки, экскурсии, концерты, музеи, мастер-классы, лекции. Многие мероприятия бесплатны.

Внимание! На некоторые из них необходимо регистрироваться заранее.

1. Золотой граммофон

Когда: 19 ноября

Где: СК «Олимпийский»

XXI церемония вручения национальной музыкальной премии. Впервые гости будут наблюдать шоу, находясь не перед, а вокруг вращающейся сцены. Её поверхность представляет собой светодиодный экран, который реагирует на каждый шаг артистов. Ведущие шоу – Дмитрий Нагиев и Иван Ургант – смогут неожиданно появляться в разных секторах зала, а гости должны быть готовы к участию в номерах артистов. Для церемонии даже разработано мобильное приложение! Стоит ли говорить, что на шоу соберутся все самые-самые российские звёзды? Кстати, примадонна Алла Пугачёва исполнит на церемонии две новые песни.

2. Beat Weekend

Когда: до 20 ноября

Где: Каро 11 Октябрь

Beat Weekend – региональная версия зарекомендовавшегося себя фестиваля, которая проходит в 15 больших городах России. В программе – пять наиболее важных и востребованных фильмов из летней программы Beat Film Festival. Можно увидеть фильм Джима Джармуша об Игги Попе и The Stooges, Дэвида Боуи в образе Зигги Стардаста, фильм о грузинских скейтерах, африканских электронщиках и группе Placebo.

3. Noize MC

Когда: 18 ноября

Где: Stadium Live

Устрой дестрой! Главный отечественный рэп-рок-исполнитель Иван Алексеев представит свою новую пластинку.

4. Ким и Буран

Когда: 18 ноября

Где: клуб China town

Презентация альбома. Питерский ансамбль, вдохновлённый загадками космоса, представит свой новый шестой альбом Orbita.

5. По соображениям совести

Когда: уже идёт

Где: кинотеатры Москвы

Кино. История первого в США медика-уклониста Дезмонда Досса, удостоенного медали Почёта.

6. Боги и герои Древней Греции

Когда: уже идёт

Где: Исторический музей

Выставка. 135 уникальных предметов и памятников античной эпохи, которые ранее не покидали Грецию.

7. Little Big

Когда: 19 ноября

Где: клуб Yotaspace

Русский рейв. Банда взрывает танцполы не только в России, но и за рубежом. Остроты их песням добавляет социальный подтекст.

8. Дон Жуан – герой своего времени

Когда: 20 ноября, 15:30

Где: Литинститут им. Горького

Лекция. Слушатели узнают, как менялся образ дамского угодника от эпохи к эпохе. Нужна регистрация.

9. В этом милом старом доме

Когда: 20 ноября, 18:00

Где: «ПевцовъТеатр»

Спектакль. Две женщины приезжают в курортный город, не подозревая, что здесь их ожидает встреча.

10. Фестиваль японского кино

Когда: 22–29 ноября

Где: «Формула Кино Горизонт»

Большой юбилей. 50-й фестиваль кинофильмов Страны восходящего солнца откроется новой работой режиссёра Хирокадзу Корээда «После бури» с Хироси Абэ в главной роли. Всего на фестивале покажут 12 фильмов разных жанров, в том числе драму о жизни после трагедии в Фукусиме «Возвращение домой» и аниме «История любви Тамако».

11. Выставка Рона Арада

Когда: с 18 ноября

Где: Галерея Гари Татинцяна

Один из самых востребованных сегодня дизайнеров. Впервые в Москве он представит ретроспективу своих популярных работ: прессованные автомобили, мебель и другие арт-объекты. Дизайнера и архитектора часто называют «человеком из стали», а его концептуальные работы – «объектами будущего».

12. Выставка «Мотозима – 2016»

Когда: до 20 ноября

Где: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»

(500 руб)

Третья международная выставка техники для активного отдыха. Среди экспонатов можно будет найти массовую и мелкосерийную продукцию основных мировых производителей, гоночную технику, внедорожную мототехнику, кастомы, прошедшие через финалы российских и мировых шоу.

13. Игротека «Лепилка»

Когда: 19 и 20 ноября

Где: Доме детского творчества «Сокольники»

(1200 руб. за билет взрослого и ребёнка)

Там развернётся творческая мастерская, посетители которой смогут слепить фигуры более чем из 10 видов различных материалов. В течение выходных за десятком столов будут организованы мастер-классы по лепке: можно будет присоединиться к любому из них и полепить под руководством взрослых или самостоятельно.

14. «Калейдоскоп детских праздников»

Когда: по выходным с 12:00 до 14:00

Где: площадка эстрады «Танцпол 3+», парк «Сокольники»

(бесплатно)

Программа для маленьких посетителей. Для малышей проходят тематические мероприятия с мастер-классами, творческими заданиями и увлекательными играми.

15. «Родительское собрание» в «БуквоДоме»

Когда: 19 ноября, 12:30

Где: парк Сокольники

(бесплатно)

Лекции. Две встречи: с семейным психологом Дмитрием Колыгиным и с генеральным директором Института РепродукцииPUER Натальей Исаевой. Она выступит на тему «Синергия вопросов психологии и медицины в вопросах деторождения. Европейская практика и российский подход» и поделится информацией о психологических причинах бесплодия, ошибках медицинских диагнозов и новом методе эффективного лечения. Дмитрий Колыгин расскажет, что представляет собой психология как наука и в чем заключается её польза.

16. «Лабиринт. Дракон. Единорог. О чем говорят символы»

Когда: 20 ноября, в 16:00

Где: культурный центр «Новый Акрополь»

(400 руб)

Выставка. На ней представлены универсальные для человечества символы. Посетителям на огромных стендах покажут символы, которые являются актуальными для всех людей, и расскажут об их значении в современной жизни.

17. «Покорение. Наследник авангарда Яков Халип»

Когда: до 11 декабря

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

(до 430 руб)

Выставка. Яков Халип – классик отечественной фотографии. Демонстрируемые на выставке снимки позволяют не только проследить за развитием его творчества, но и составить представление об эволюции советского фотоискусства в целом и стать свидетелем важных событий в жизни страны.

18. Выставка живописи Валентина Короткова

Когда: до 24 ноября

Где: Центральный дом художника

(до 350 руб)

Валентин Коротков заслуженно считается одним из интереснейших современных российских художников. Его живые реалистичные пейзажи душевны и полны любви автора к родине.

19. «Фрида Кало — Ожившие полотна»

Когда: до 4 декабря

Где: Креативное пространство Lumiere Hall / «Люмьер Холл»

(от 300 до 1500 руб)

Мультимедийная выставка. Фрида Кало – яркая фигура в искусстве XX века. За 47 лет своей непростой жизни она написала чуть более 100 картин. В её живописи затейливо переплелись черты наива, сюрреализма и фолк-арта.

20. «Люся и Элик»

Когда: до 20 ноября

Где: Киноклуб «Эльдар»

(бесплатно)

Фильм «Карнавальная ночь» стал первой серьёзной работой и для режиссёра Эльдара Рязанова, и для актрисы Людмилы Гурченко, сыгравшей обворожительную Лену Крылову. Совместное кино положило начало их крепкой дружбе длиной в жизнь.

21. Карикатуристы за права человека

Когда: до 10 декабря

Где: Центр современного искусства «Винзавод»

(бесплатно)

28 художников стран Европы представят свою точку зрения на современные вызовы и мировые проблемы в сфере защиты прав человека. Среди участников – лучшие карикатуристы и иллюстраторы мира, чьи рисунки публикуются в таких изданиях, как «Le Monde», «The Guardian», «Wall Street Journal», «The New York Times».

22. «Бижутерия от винтажа до наших дней»

Когда: до 27 ноября

Где: Выставочный комплекс «Т-модуль»

(200 руб., детям до 16 лет – вход бесплатный)

Выставка. 1920-е годы, в которых эхом отразились войны, революции и научно-технические открытия, были эпохой светских вечеринок, подчёркнутой роскоши. Прощальным даром уходящего века новому времени стал яркий будоражащий стиль ар-деко. С его особой эстетикой предлагается соприкоснуться на этой выставке.

23. «Лев Толстой сквозь призму фотокамеры»

Когда: до 11 декабря

Где: Мультимедиа Арт Музей

(до 500 руб)

Выставка. В Государственном музее Льва Толстого содержатся порядка 26 тысяч фотографий, на которых запечатлён как сам писатель, так и места, события и люди, с которыми были связаны его жизнь и творчество. На выставке можно увидеть более 130 изображений.

24. Фотовыставка PROFI.RU

Когда: до 30 ноября

Где: кафе «Островок» рядом с Голицынским прудом

(бесплатно)

На ней будут представлены 30 лучших работ фотографов сервиса по подбору частных специалистов. Это событие для тех, кто ценит яркие искренние эмоции, и в первую очередь для самих фотографов. В душе каждый из них — художник, несмотря на то, что в работе часто приходится действовать по шаблону.

25. Осенняя выставка живописи московских архитекторов

Когда: до 25 ноября

Где: Центральный дом архитектора

(бесплатно)

По традиции дважды в год московские архитекторы демонстрируют произведения, созданные, как правило, в свободное от работы время. На выставке можно увидеть не только живописные полотна столичных зодчих, но и графические листы, фотографии и другие произведения, через которые авторы выражают своё отношение к миру и искусству.

26. "Ни Восток, ни Запад, ни Север, ни Юг"

Когда: до 30 ноября

Где: выставочный центр "Рабочий и Колхозница"

(200 руб)

Пройдёт первая в России ретроспективная выставка классика современного искусства, одного из важнейших представителей польского концептуализма – Ярослава Козловского.

27. Пешеходная экскурсия на Мосфильм

Когда: 19 и 20 ноября

Где: Мосфильм

(800 руб)

Легендарные павильоны, автомобильный ретро-парк, исследование уникальных диковинных реквизитов и костюмов.

28. Каток «Лёд»

Когда: 19 и 20 ноября

Где: в парке «Сокольники»

(билет на взрослого – 350 руб)

Сеансы: 10:00-12:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00, 19:00-21:00, 22:00-00:00.

29. «Красота жизни»

Когда: 23 ноября

Где: В Воронцовском парке

(бесплатно)

В экспозиции фотовыставки представлены работы участников ежегодного издания «Международный сборник мастеров искусства – I AM», объединяющего талантливых авторов из разных уголков мира.

30. Выставка «Цветы, плоды и звери»

Когда: до 4 декабря

Где: в Галерее-мастерской «Выхино»

(100 руб)

Межсекционный арт-проект художников декоративно-прикладного искусства и скульпторов Московского Союза Художников. В экспозиции будут представлены творческие работы на тему флоры и фауны.

31. Выставка «Плей-Граунд»

Когда: до 4 декабря

Где: В Галерее-мастерской ГРАУНД Песчаная

(100 руб)

Можно увидеть работы современных художников и сравнить их с работами их детей. Интересна тема их взаимовлияния друга на друга.

32. "Легенды сталинских высоток"

Когда: 19 и 20 ноября

Где: Станция метро «Китай-город», Солянский тупик

(700 руб)

Автобусная экскурсия. Вы узнаете подробности о строительстве, факты и вымыслы, которыми окружены эти здания, ставшие символом Москвы.

33. Интерфейс/Контейнер. Алексей Боголепов

Когда: до 30 ноября

Где: Центр современного искусства «Винзавод»

(бесплатно)

Выставка молодого петербургского художника. В экспозиции – крупноформатные фотографии и скульптуры. Работы отражают авторские исследования объектов и форм, встречающихся на постсоветском пространстве.

34. Ночная Москва с 56-го этажа площадки «Москва-Сити»

Когда: 19 и 20 ноября

Где: «Москва-Сити»

(700 руб)

Экскурсия. Потрясающий вид на ночную Москву открывается со смотровой площадки, расположенной на высоте 240 метров. Красота столицы и блеск её огней поразят вас в самое сердце.

35. «Гриф снят»

Когда: 19 и 20 ноября

Где: Бункер-42

(750 руб)

Обзорная экскурсия по Бункеру-42. Исследуйте одно из самых засекреченных мест XX века, построенное на случай Третьей мировой войны между СССР и США. Жуткую атмосферу, сравнимую с игрой Fallout в реальности, дополнит имитация ядерного взрыва.

36. Фестиваль зимних видов спорта SnowFest

Когда: 19 ноября

Где: Торговый комплекс «СпортEX»

(бесплатно)

Фанаты снежной стихии, объединяйтесь! В честь открытия зимнего сезона в Москве пройдёт активный и информативный фестиваль SnowFest с участием топовых райдеров, альпинистов и фотографов National Geographic.

37. Фестиваль боевых искусств

Когда: 19 и 20 ноября

Где: ЭТНОМИР

(600 руб)

Вы познакомитесь с разными видами единоборств, увидите захватывающие выступления мастеров и сможете самостоятельно разучить пару элементов!

38. Аптекарский огород

Когда: 19 и 20 ноября

Где: Ботанический сад МГУ

(450 руб)

Там расцвели редкие и крайне эффектные орхидеи Дракула-клоун и Масдеваллия железистая с ароматом корицы расцвели. Посетители могут увидеть необычные растения в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее и получить детальную информацию на обзорных экскурсиях «Знакомые незнакомцы» в выходные дни.

39. Географический диктант 2016

Когда: 20 ноября

Где: в 85 субъектах РФ на специально подготовленных площадках в вузах, школах, библиотеках, научных институтах, детских центрах и т.д.

(бесплатно)

Начало работы региональной площадки в 11:00 по местному времени. Написание Диктанта продлится с 12:15 до 13:00 часов. Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения. Все подробности ЗДЕСЬ.