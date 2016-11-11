Редакция Metro подготовила обзор культурных мероприятий, где можно интересно и с пользой провести время: фестивали, выставки, экскурсии, концерты. Многие мероприятия бесплатны.

Внимание! На некоторые из них необходимо регистрироваться заранее.

1. Therr Maitz

Когда: 11 ноября

Где: Bud Arena

Концерт. Антон Беляев сотоварищи отыграет большой концерт на площадке, откуда начинались его масштабные сольные выступления. Ожидаются новые песни и шоу.

2. Beat Weekend

Когда: 16 – 20 ноября

Где: Каро 11 Октябрь

Beat Weekend – региональная версия зарекомендовавшегося себя фестиваля, которая проходит в 15 больших городах России. В программе – пять наиболее важных и востребованных фильмов из летней программы Beat Film Festival. Можно увидеть фильм Джима Джармуша об Игги Попе и The Stooges, Дэвида Боуи в образе Зигги Стардаста, фильм о грузинских скейтерах, африканских электронщиках и группе Placebo.

3. Kongos

Когда: 14 ноября

Где: Volta

Первый визит в Россию альтернативного квартета из США, в крови которого течёт драйвовый, стадионный рок в духе Muse и Kings of Leon. Парни представят свежую пластинку Egomaniac и сыграют проверенные хиты.

4. Rage

Когда: 13 ноября

Где: Volta

Авторитетная метал-группа из Германии обновила состав и везёт новую мощную пластинку The Devil Strikes Again. Будет громко!

5. Выставка «Мотозима—2016»

Когда: до 20 ноября

Где: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»

(500 руб)

Третья международная выставка техники для активного отдыха. Среди экспонатов можно будет найти массовую и мелкосерийную продукцию основных мировых производителей, гоночную технику, внедорожную мототехнику, кастомы, прошедшие через финалы российских и мировых шоу.

6. Игротека «Лепилка»

Когда: 12 и 13 ноября

Где: Доме детского творчества «Сокольники»

(1200 руб. за билет взрослого и ребёнка)

Там развернётся творческая мастерская, посетители которой смогут слепить фигуры более чем из 10 видов различных материалов. В течение выходных за десятком столов будут организованы мастер-классы по лепке: можно будет присоединиться к любому из них и полепить под руководством взрослых или самостоятельно.

7. «Калейдоскоп детских праздников»

Когда: по выходным с 12:00 до 14:00

Где: площадка эстрады «Танцпол 3+», парк «Сокольники»

(бесплатно)

Программа для маленьких посетителей. Для малышей проходят тематические мероприятия с мастер-классами, творческими заданиями и увлекательными играми.

8. Karelia-Band

Когда: 12 ноября, в 18:00

Где: кафе «Сирень», парк «Сокольники»

(бесплатно)

Вечер субботы в кафе встретят под романтические баллады и мировые хиты разных лет в исполнении Karelia-Band.

9. «Лабиринт. Дракон. Единорог. О чем говорят символы»

Когда: 13 ноября, в 16:00

Где: культурный центр «Новый Акрополь»

(400 руб)

Выставка. На ней представлены универсальные для человечества символы. Посетителям на огромных стендах покажут символы, которые являются актуальными для всех людей, и расскажут об их значении в современной жизни.

10. «Покорение. Наследник авангарда Яков Халип»

Когда: до 11 декабря

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

(от 0 до 430 руб)

Выставка. Яков Халип — классик отечественной фотографии. Демонстрируемые на выставке снимки позволяют не только проследить за развитием его творчества, но и составить представление об эволюции советского фотоискусства в целом и стать свидетелем важных событий в жизни страны.

11. «Можно? Нельзя»

Когда: 11 ноября, с 19:00 до 2:00

Где: дизайн-завод «Флакон»

(бесплатно. 18+)

Выставка. Студенты Британской высшей школы дизайна экспериментируют с такими материалами, как дерево, силикон, эпоксидная смола и даже плесень. Авторы предлагают зрителям проникнуть в их творческие мастерские, где главенствует полная свобода фантазии.

12. «Серийная зависимость. С пультом по жизни»

Когда: 12–13 ноября, с 12:00–21:00

Где: Шоколадный цех «Красного Октября»

(бесплатно. 18+)

Выставка. Шесть современных художников рассуждают о зависимости человека от экрана и границе между реальностью и иллюзией, которая становится всё менее очевидной.

13. Вегетарианская выставка VEG-LIFE-EXPO 2016

Когда: 12–13 ноября, с 11:00–20:00

Где: Event Hall «Даниловский»

(200 руб)

Это встречи с известными вегетарианцами, веганами и сыроедами, которые расскажут публике о личном опыте и проведут мастер-классы. Кулинарные шоу, занятия с мировыми спортсменами, секреты красоты от Мисс Universe («Мисс Вселенная»), встреча с легендой натуропатии Марвой Оганян и рекомендации от ведущих специалистов в сфере красоты и питания.

14. Выставка живописи Валентина Короткова

Когда: до 24 ноября

Где: Центральный дом художник

(от 0 до 350 руб)

Валентин Коротков заслуженно считается одним из интереснейших современных российских художников. Его живые реалистичные пейзажи душевны и полны любви автора к родине.

15. «Каждой кошке нужен дом!»

Когда: 12 и 13 ноября, с 11:00 до 18:00

Где: Туристический клуб «Перово»

(бесплатно)

Во второй раз в Москве пройдёт выставка приютских кошек, и любой посетитель сможет вернуться домой с пушистым другом. Всего на выставке будет 50 кошек (из различных столичных приютов). Все особи здоровы и привиты, а взрослые – ещё и стерилизованы. Стать хозяином любому понравившемуся питомцу можно абсолютно бесплатно. Для «усыновления» нужен только паспорт.

16. «Фрида Кало — Ожившие полотна»

Когда: до 4 декабря

Где: Креативное пространство Lumiere Hall / «Люмьер Холл»

(от 300 до 1500 руб)

Мультимедийная выставка. Фрида Кало – яркая фигура в искусстве XX века. За 47 лет своей непростой жизни она написала чуть более 100 картин. В её живописи затейливо переплелись черты наива, сюрреализма и фолк-арта.

17. «Палимпсест»

Когда: до 13 ноября

Где: ВДНХ, «Доме ремёсел»

(бесплатно)

Выставка. Способна ли архитектура запоминать события и лица? Четыре художницы обращаются к истории ВДНХ. Свои произведения представляют учащиеся Британской высшей школы дизайна — Элиза Крейцберг, Медина Okovow, Александра Орлова и Алиса Омельянцева. На примере Выставки достижений народного хозяйства они исследуют «память» архитектуры.

18. Российская неделя искусств

Когда: до 17 ноября

Где: Центр дизайна Artplay

«Искусство в эпоху перемен» — такова тема очередной Российской недели искусств — события, объединяющего участников из 20 стран мира и почти всех российских регионов. Среди конкурсных номинаций — классическая, абстрактная и авангардная живопись, концептуальное искусство, графика, скульптура, художественный текстиль и декоративно-прикладное искусство.

19. «Мой город»

Когда: до 12 ноября

Где: Центральный дом архитектора

(бесплатно)

Выставка архитектора Марата Баскаева. Зодчий, дизайнер и художник в корне не согласен с мнением о том, что Москва год от года теряет свой шарм, «зарастая» типовыми новостройками и футуристическими бизнес-центрами. В своих работах он стремится показать, что обаяние столицы напрямую связано с многообразием архитектурных стилей.

20. «Люся и Элик»

Когда: до 20 ноября

Где: Киноклуб «Эльдар»

(бесплатно)

Фильм «Карнавальная ночь» стал первой серьёзной работой и для режиссёра Эльдара Рязанова, и для актрисы Людмилы Гурченко, сыгравшей обворожительную Лену Крылову. Совместное кино положило начало их крепкой дружбе длиной в жизнь.

21. «Всё по 100»

Когда: до 14 ноября

Где: Центр современного искусства «Винзавод»

(бесплатно)

Предаукционная выставка. Этой осенью аукцион Vladey проходит под девизом «Всё по 100»: стартовая цена любого лота составляет 100 долларов. Как и всегда, перед торгами с произведениями можно познакомиться на выставке.

22. «Бижутерия от винтажа до наших дней»

Когда: до 27 ноября

Где: Выставочный комплекс «Т-модуль»

(200 руб., детям до 16 лет – вход бесплатный)

Выставка. 1920-е годы, в которых эхом отразились войны, революции и научно-технические открытия, были эпохой светских вечеринок, подчёркнутой роскоши. Прощальным даром уходящего века новому времени стал яркий будоражащий стиль ар-деко. С его особой эстетикой предлагается соприкоснуться на этой выставке.

23. «Лев Толстой сквозь призму фотокамеры»

Когда: до 11 декабря

Где: Мультимедиа Арт Музей

(до 500 руб)

Выставка. В Государственном музее Льва Толстого содержатся порядка 26 тысяч фотографий, на которых запечатлён как сам писатель, так и места, события и люди, с которыми были связаны его жизнь и творчество. На выставке можно увидеть более 130 изображений.

24. «Имя вещи»

Когда: до 13 ноября

Где: Галерея «Роза Азора»

(бесплатно)

Выставка. В проекте Владимира Архипова бытовое соединяется с художественным, а профессиональное — с любительским. Этого необычного современного автора и коллекционера искусствовед Виктор Мизиано сравнивает с Марселем Дюшаном.

25. Фотовыставка PROFI.RU

Когда: до 30 ноября

Где: кафе «Островок» рядом с Голицынским прудом

(бесплатно)

На ней будут представлены 30 лучших работ фотографов сервиса по подбору частных специалистов. Это событие для тех, кто ценит яркие искренние эмоции, и в первую очередь для самих фотографов. В душе каждый из них — художник, несмотря на то, что в работе часто приходится действовать по шаблону.

26. Осенняя выставка живописи московских архитекторов

Когда: до 25 ноября

Где: Центральный дом архитектора

(бесплатно)

По традиции дважды в год московские архитекторы демонстрируют произведения, созданные, как правило, в свободное от работы время. На выставке можно увидеть не только живописные полотна столичных зодчих, но и графические листы, фотографии и другие произведения, через которые авторы выражают своё отношение к миру и искусству.

27. «Возвращение Пальмиры. Хроника беспилотника»

Когда: до 13 ноября

Где: Исторический музей

(до 350 руб)

Выставка съемочной группы специального корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Сирии в ходе штурма древней Пальмиры сирийскими войсками в феврале – мае 2016 года. Посетители выставки увидят уникальные работы: фотографы Евгений Поддубный, Рубен Меробов и Александр Пушин первыми в мире снимали боевые действия с воздуха, используя квадрокоптер.

28. Уроки аргентинского танго

Когда: до 13 ноября

Где: «Дом Танго»

(бесплатно)

«Дом Танго» приглашает на бесплатные открытые занятия.

29. "Ни Восток, ни Запад, ни Север, ни Юг"

Когда: до 30 ноября

Где: выставочный центр "Рабочий и Колхозница"

(200 руб)

Пройдёт первая в России ретроспективная выставка классика современного искусства, одного из важнейших представителей польского концептуализма – Ярослава Козловского.

30. Пешеходная экскурсия на Мосфильм

Когда: 12 и 13 ноября

Где: Мосфильм

(800 руб)

Легендарные павильоны, автомобильный ретро-парк, исследование уникальных диковинных реквизитов и костюмов.

31. "Легенды сталинских высоток"

Когда: 12 и 13 ноября

Где: Станция метро «Китай-город», Солянский тупик

(700 руб)

Автобусная экскурсия. Вы узнаете подробности о строительстве, факты и вымыслы, которыми окружены эти здания, ставшие символом Москвы.

32. Каток «Лёд»

Когда: 12 и 13 ноября

Где: в парке «Сокольники»

(билет на взрослого – 350 руб)

Сеансы: 10:00-12:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00, 19:00-21:00, 22:00-00:00.

33. «Красота жизни»

Когда: 23 ноября

Где: В Воронцовском парке

(бесплатно)

В экспозиции фотовыставки представлены работы участников ежегодного издания «Международный сборник мастеров искусства – I AM», объединяющего талантливых авторов из разных уголков мира.

34. Выставка «Плей-Граунд»

Когда: до 4 декабря

Где: В Галерее-мастерской ГРАУНД Песчаная

(100 руб)

Можно увидеть работы современных художников и сравнить их с работами их детей. Интересна тема их взаимовлияния друга на друга.

35. Выставка «Цветы, плоды и звери»

Когда: до 4 декабря

Где: в Галерее-мастерской «Выхино»

(100 руб)

Межсекционный арт-проект художников декоративно-прикладного искусства и скульпторов Московского Союза Художников. В экспозиции будут представлены творческие работы на тему флоры и фауны.

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