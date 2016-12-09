1. Битва за Москву. Первая победа

Выставка. Масштабный проект расскажет о подвиге защитников столицы.

Где: Центральный музей ВОВ на Поклонной горе

Когда: уже идёт

2. Tiësto

Возвращение голландца. Один из самых востребованных транс-диджеев отыграет большой сет в Москве.

Где: Stadium

Когда: 10 декабря

3. Ретроспектива Вима Вендерса

Кино ретро. Пять ключевых фильмов одного из самых значимых режиссёров послевоенного времени.

Где: «Формула кино «Горизонт»

Когда: 17–18 декабря

4. Max & Iggor Cavalera return to Roots

К корням. Основатели Sepultura отыграют целиком альбом Roots и лучшие песни Cavalera Conspiracy.

Где: Yotaspace

Когда: 11 декабря

5. Sabaton

Концерт. Шведские хэви-пауэр-металлисты презентуют московской публике свой долгожданный альбом The Last Stand.

Где: Bud Arena

Когда: 11 декабря

6. Новогоднее сказочное шоу

Малышам. На одной сцене появятся полюбившиеся персонажи: три богатыря, фиксики, Маша и Медведь.

Где: «Крокус Сити Холл»

Когда: 17 декабря – 8 января

7. Korpiklaani

Жара зимой! Финские фолк-весельчаки опять устроят разудалую хмельную вечеринку. Ожидается двухчасовой сет-лист!

Где: Volta

Когда: 10 декабря

8. Город в личное время

Выставка. Шесть российских художников поделятся своими размышлениями о современном мегаполисе.

Где: галерея «Фрагмент»

Когда: с 9 декабря

9. La Scala

Больше драйва! Латин-рокеры покажут новое музыкальное шоу FIESTA и презентуют новый макси-сингл.

Где: Stereo Hall

Когда: 10 декабря

10. Театр без границ

Посмотрим. Международный фестиваль зарубежных детских и юношеских театров, играющих спектакли на русском языке.

Где: ТЦ «Вишнёвый сад»

Когда: 12–14 декабря

11. «Улисс»

Спектакль по роману Джойса. Он идёт почти 6 часов, но, говорят, смотрится на одном дыхании.

Где: Мастерская Петра Фоменко

Когда: 18 декабря