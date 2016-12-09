1. Битва за Москву. Первая победа
Выставка. Масштабный проект расскажет о подвиге защитников столицы.
Где: Центральный музей ВОВ на Поклонной горе
Когда: уже идёт
2. Tiësto
Возвращение голландца. Один из самых востребованных транс-диджеев отыграет большой сет в Москве.
Где: Stadium
Когда: 10 декабря
3. Ретроспектива Вима Вендерса
Кино ретро. Пять ключевых фильмов одного из самых значимых режиссёров послевоенного времени.
Где: «Формула кино «Горизонт»
Когда: 17–18 декабря
4. Max & Iggor Cavalera return to Roots
К корням. Основатели Sepultura отыграют целиком альбом Roots и лучшие песни Cavalera Conspiracy.
Где: Yotaspace
Когда: 11 декабря
5. Sabaton
Концерт. Шведские хэви-пауэр-металлисты презентуют московской публике свой долгожданный альбом The Last Stand.
Где: Bud Arena
Когда: 11 декабря
6. Новогоднее сказочное шоу
Малышам. На одной сцене появятся полюбившиеся персонажи: три богатыря, фиксики, Маша и Медведь.
Где: «Крокус Сити Холл»
Когда: 17 декабря – 8 января
7. Korpiklaani
Жара зимой! Финские фолк-весельчаки опять устроят разудалую хмельную вечеринку. Ожидается двухчасовой сет-лист!
Где: Volta
Когда: 10 декабря
8. Город в личное время
Выставка. Шесть российских художников поделятся своими размышлениями о современном мегаполисе.
Где: галерея «Фрагмент»
Когда: с 9 декабря
9. La Scala
Больше драйва! Латин-рокеры покажут новое музыкальное шоу FIESTA и презентуют новый макси-сингл.
Где: Stereo Hall
Когда: 10 декабря
10. Театр без границ
Посмотрим. Международный фестиваль зарубежных детских и юношеских театров, играющих спектакли на русском языке.
Где: ТЦ «Вишнёвый сад»
Когда: 12–14 декабря
11. «Улисс»
Спектакль по роману Джойса. Он идёт почти 6 часов, но, говорят, смотрится на одном дыхании.
Где: Мастерская Петра Фоменко
Когда: 18 декабря