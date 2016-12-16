Куда сходить в Москве на 17-18 декабря

1. Алиса
Русский рок. Недавно группа выпустила 20-ю пластинку «Эксцесс» и теперь готова представить её на предновогоднем концерте.
Где: «Москва Hall»
Когда: 18 декабря
2. Веснушка, Кипятоша и тайна волшебной печати
Малышам. Представление с участием ведущих Детского радио Веснушки и Кипятоши.
Где: КЗ «Космос»
Когда: 24 декабря – 5 января
3. Сурганова и оркестр
Концерт. Светлана собрала пожелания поклонников на своём сайте и намерена учесть их на концерте.
Где: клуб «16 тонн»
Когда: 23 декабря
предоставлены аристами и площадками мероприятий
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4. Каждый вечер перед сном
Выставка. Экспозиция, центром которой стал анимационный шедевр Юрия Норштейна – вступление к «Спокойной ночи, малыши!».
Где: Галерея на Солянке
Когда: с 21 декабря
5. The Game
Йоу! Рэпер, культивирующий в своём творчестве идеалы классического гангста-рэпа Западного побережья, даст концерт в рамках своего тура 1992 Block Wars.
Где: Bud Arena
Когда: 18 декабря
6. Призрачная красота
Кино. У главного героя депрессия, его коллеги разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву...
Где: кинотеатры Москвы
Когда: уже идёт
7.Смысловые галлюцинации
Прощание. Последний концерт группы под символичным названием «Уходим в Вечность…»
Где: Crocus City Hall
Когда: 19 декабря
8. Алиса в Зазеркалье
Спектакль на льду. Постановка по мотивам культового романа британского писателя Льюиса Кэрролла.
Где: ДС «Лужники»
Когда: 17 декабря
9. Последний луч радуги
Театр. Спектакль рассказывает о последних гастролях королевы мюзиклов Джуди Гарленд.
Где: Театр им. Пушкина
Когда: 13–14 декабря
10. Pain
Фестиваль. Долгожданное возвращение группы легендарного шведского музыканта и продюсера Петера Тэгтгрена.
Где: Volta
Когда: 17 декабря
11. WargamingFest
Фестиваль. 60 тонн сценических конструкций, 40 фур оборудования, более 400 игровых станций и и выступление музыкантов.
Где: «Экспоцентр»
Когда: 17 декабря
12. Есть Есть Есть
Концерт. Группа Михаила Феничева записала третий альбом и готова представить его московской публике.
Где: клуб «16 тонн»
Когда: 16 декабря