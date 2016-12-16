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Куда сходить в Москве на 17-18 декабря

  • Алексей Ширинкин

Традиционная подборка Metro для хороших выходных

1. Алиса

Русский рок. Недавно группа выпустила 20-ю пластинку «Эксцесс» и теперь готова представить её на предновогоднем концерте.  

Где: «Москва Hall»

Когда: 18 декабря

2. Веснушка, Кипятоша и тайна волшебной печати

Малышам. Представление с участием ведущих Детского радио Веснушки и Кипятоши.

Где: КЗ «Космос»

Когда: 24 декабря – 5 января

3. Сурганова и оркестр

Концерт. Светлана собрала пожелания поклонников на своём сайте и намерена учесть их на концерте.

Где: клуб «16 тонн»

Когда: 23 декабря

 

Куда сходить в Москве на 17-18 декабря

предоставлены аристами и площадками мероприятий

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4. Каждый вечер перед сном 

Выставка. Экспозиция, центром которой стал анимационный шедевр Юрия Норштейна – вступление к «Спокойной ночи, малыши!».

Где: Галерея на Солянке

Когда: с 21 декабря

5. The Game

Йоу! Рэпер, культивирующий в своём творчестве идеалы классического гангста-рэпа Западного побережья, даст концерт в рамках своего тура 1992 Block Wars.

Где: Bud Arena

Когда: 18 декабря

6. Призрачная красота

Кино. У главного героя депрессия, его коллеги разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву...

Где: кинотеатры Москвы

Когда: уже идёт

7.Смысловые галлюцинации

Прощание. Последний концерт группы под символичным названием «Уходим в Вечность…»

Где: Crocus City Hall  

Когда: 19 декабря 

Куда сходить в Москве на 17-18 декабря

8. Алиса в Зазеркалье

Спектакль на льду. Постановка по мотивам культового романа британского писателя Льюиса Кэрролла.

Где: ДС «Лужники» 

Когда: 17 декабря

9. Последний луч радуги

Театр. Спектакль рассказывает о последних гастролях королевы мюзиклов Джуди Гарленд.

Где: Театр им. Пушкина

Когда: 13–14 декабря

10. Pain 

Фестиваль. Долгожданное возвращение группы легендарного шведского музыканта и продюсера Петера Тэгтгрена.

Где: Volta    

Когда: 17 декабря

11. WargamingFest 

Фестиваль. 60 тонн сценических конструкций, 40 фур оборудования, более 400 игровых станций и и выступление музыкантов.

Где: «Экспоцентр»    

Когда: 17 декабря

Куда сходить в Москве на 17-18 декабря

12. Есть Есть Есть

Концерт. Группа Михаила Феничева записала третий альбом и готова представить его московской публике.

Где: клуб «16 тонн»

Когда: 16 декабря

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