Куда сходить в Москве на 17-18 декабря

До Нового года осталось чуть больше двух недель. И если вы всё ещё не можете влезть в любимое платье, то самое время принять экстренные меры. Предлагаем попробовать что-то новенькое. В последнее время в парках и скверах всё чаще встречаются люди без лыж, но с палками. Речь идёт о поклонниках скандинавской ходьбы, популярной во всём мире и привлекающей всё больше россиян. О том, что скандинавская ходьба набирает популярность в столице, свидетельствуют многочисленные стенды и плакаты,...