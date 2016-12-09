«Властелин колец» в кинотеатре "Автора" - для самых стойких

9–12 декабря

Поклонники знаменитой саги получат уникальную возможность посмотреть на большом экране расширенные версии всех трёх частей фильма – «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» – в оригинале с субтитрами.

«Киномявр» в креативном пространстве «Ткачи»

10-11 декабря

Посетителей выставки кошек ждет не просто выставка, а КиноКотоФестиваль с «кОскарами», красной ковровой дорожкой и нелегкой борьбой за Победу. Выставка пройдет по двум направлениям: официальная и развлекательная программы. В официальной программе – ринги различных пород животных, а в развлекательной – вручение кинокотопремии «КиноМявр» по трем номинациям, кошачьи шоу и конкурсы для участников выставки и посетителей, мастер-классы для детей и взрослых, квесты и волшебные приключения.

День рождения «Ундервуд» в клубе "Космонавт"

10 декабря

На праздничном концерте будут исполнены хиты и песни, редко звучащие живьём. Отличительная черта «Ундервуда» – отводить важное место в песнях поэзии. Солисты группы поэты не только по призванию, но и официально признаны ими Союзом российских писателей.

Фестиваль в честь дня рождения Джима Моррисона в арт-клубе «Манхэттен»

10 декабря

В программе – кавер-версии The Doors в исполнении Антона Макарова, групп «Сверхновая Зеландия» и «Добровольцы», трио Виктора Фокина и др.

Жека Расту в клубе MOD

11 декабря

Жека Расту презентует свой новый материал, название которого пока остаётся в тайне, но ближе к концерту о нём узнают все. Бывший участник рэп-группы из Харькова «Кто Там?» стал известен благодаря выходу видео, где он перепел композицию группы «Каста» , а после попал в группу «Кто Там?». Сейчас Жека выступает сольно и даёт концерты и в Москве, и Питере, где можно услышать не только эксклюзивные треки, но старые хиты.

Лекция литературоведа Бориса Аверина в Oхта Lab

11 декабря

Очередная лекция Бориса Аверина пройдет в воскресенье в рамках цикла «Автобиографическое произведение: законы памяти и воля писателя». Встреча «Метафизика памяти» будет посвящена роману «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина.

II Международный фестиваль современного танца Dans Nederlands в "Эрарте"

С 12 по 14 декабря

В программе – авангардные работы голландских танцевальных компаний и хореографов: спектакль «Оп-арт» (совместный проект современной труппы театра «Балет Москва» и голландских хореографов Гая Вайцмана и Рони Хавер) и спектакль «Офлайн» нового голландского коллектива OFFprojects, созданного танцорами всемирно известных компаний NDT и Batsheva. А также восемь короткометражных фильмов в программе «Кинотанец».