Приближается Новый год - для кого время надежд и чудес, а кто-то просто ждет время, чтобы передохнуть от работы и быстрого ритма жизни. До Нового года еще 15 дней, но устроить праздник себе и своим близким можно уже сейчас. Что ждет петербуржцев, взрослых и не очень, читаем ниже.

ДЛЯ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ:

Детский интерактивный театр "Поляна сказок".

17, 18 декабря

Спектакль "38 Ёлок, или Новый год из Африки". Вместе с героями мультфильма "38 попугаев" - Мартышкой, Слонёнком, Попугаем и Удавом - ребята окажутся в Новогоднем Петербурге.

Детский театр Karlsson Haus.

17, 18 декабря

1) Спектакль "Большое Рождество для маленького Николя". Секрет приготовления бургундских улиток, кто такой Пэр Ноэль и зачем маленькому Николя телескоп - всё это дети и их родители смогут узнать, побывав на спектакле по рассказам Рене Госсини "Большое Рождество для маленького Николя".

Продолжительность: 1 час 10 минут (без антракта).

2) "Плотник Андерсен и рождественский гном" (по мотивам норвежской сказки). В Норвегии Дед Мороз зовется Юлениссе, что переводится как "Рождественский гном". Живет он в лесу с целой семьей: матушка Юлениссе, трое детей Юлениссе и старый дедушка Юлениссе. Каждый год в канун Рождества глава семейства отправляется на работу, разносить подарки и исполнять желания. А кто же поздравляет его детей? Плотник Андерсен из ближайшей деревни!

Продолжительность: 1 час 10 минут (без антракта)

Клоун-мим-театр "МимИГРАнты"

17 и 18 декабря

Спектакль - интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой, клоунами, сказочными героями и другими нескучными личностями. Маленький зритель окажется в стране кукольного театра, где вместе с героями совершит путешествие в страну Новогоднего Волшебного Закулисья. В программе - игры, песни вместе с клоунами, маскарад и квесты, встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и новогодние подарки.

Большой театр кукол

17 декабря

Спектакль "Муха-цокотуха" (для зрителей 6 лет)

Спектакль по произведению К. Чуковского. Пространство камерной сцены превратится в отдельную небольшую Вселенную, главные обитатели которой – множество разнообразных зверей и насекомых. В центре – большое дерево, которое соберет вокруг себя всех жителей этой маленькой страны.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Клуб «А2 Green Concert”

17 декабря

Международный мультимедийный фестиваль "Электро-Механика" - для поклонников электронного аудиовизуального искусства. Участники: ирландский дуэт Lakker, экспериментатор Peder Mannerfelt из Швеции, датчане Damien Dubrovnik, британский проект Broken English Club и многие другие. Московскую и петербургскую электронные сцены представят: Suokas, Solo Operator, "Читай Букварь", Fog Star, Igor Starshinov и другие.

ТЦ "МЕГА" Дыбенко

Открытие МЕГА парка

17 декабря

Церемония открытия - в 16:00. Для взрослых - музыкальная программа, в рамках которой выступят группы Markscheider Kunst, St.Petersburg Ska Jazz Review и Пролетарское Танго. Маленьких посетителей ждут новогодние развлечения, среди которых —фейерверк, веселые конкурсы и встреча с Дедом Морозом.

Большая площадь ЦПКиО

Открытие катка

17 декабря

Уже на этих выходных каждый желающий может начать упражняться в фигурном катании в окружении паркового ансамбля. При этом - совершенно бесплатно. Коньки можно принести с собой или взять на прокат. Каток будет открыт с 10:00 до 22:00.

"Сад чудес" в Ботаническом саду

17 и 18 декабря

В эти выходные Ботанический сад будет работать до 21.00. Посетителей ждут не просто прогулки среди редких растений. Темой предновогоднего мероприятия «Сад чудес» станут любимые сказки и растения, связанные с ними. Все любимые сказки начнут оживать перед глазами. Гости смогут узнать, что было бы, если бы Маленький принц не успел выполоть все баобабы. Можно будет увидеть аленький цветочек, сказочного оленя, "ёлку" юрского периода, "цветы" папоротника и много другое. Еще один сюрприз - бал среди персонажей Щелкунчика, который посетят гости Ботанического сада.

Остров Новая Голландия

17 декабря

Свою работу начинает Новогодний базар. У входа гостей будет встречать пятиметровый Щелкунчик. Сразу за центральным входом у здания "Бутылки" расположатся 14 киосков с подарками, уличной едой и елочным базаром. В самом центре парка всех гостей будет ждать новогодняя елка. Все павильоны парка украшены еловыми гирляндами и игрушками, а на липовой аллее зажглось 238 рождественских звезд. Все новогодние каникулы будут работать мастерские Деда Мороза, а также каток.

Казанская, 7

17-18 декабря, с 12:00-20:00

Новогодняя Петербургская ярмарка

Десятки мастеров представят уникальные изделия на любой вкус: новогодние украшения для интерьера, хенд-мейд бижутерию и аксессуары, органическую косметику, вкусные и полезные лакомства и многое другое. Вход на ярмарку свободный.

Галерея "Борей"

17-18 декабря, с 12:00-20:00

Персональная выставка музыканта и композитора Бориса Гребенщикова, лидера группы "Аквариум". Проект "Инфра Петербург" представит для зрителя знакомые петербургские ландшафты в авторской интерпретации. В своих работах Гребенщиков проводит параллель между Петербургом и Тибетом. На выставку пускают бесплатно.