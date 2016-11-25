Новогоднее настроение уже витает в воздухе - в магазинах Петербурга продаются елочные украшения, город наряжают к празднику. Как создать себе правильный настрой?

В выходные в Петербурге можно сходить в ДЛТ. Там открылся традиционный Новогодний базар, где представлены карнавальные костюмы для детей, сотни игрушек, гирлянд, сувениров, свечей, а первый этаж ДЛТ украсила высокая пышная ель и классическая детская карусель с елочными игрушками ручной работы европейских мастерских.

И даже витрины ДЛТ стоят того, чтобы задержаться у них подольше.

- Темой их стали сказки народов мира, - рассказали Metro в ДЛТ,- Большинство элементов декораций создавались вручную в течение нескольких месяцев. В этом году в оформлении витрин использованы мотивы русских, европейских и восточных сказок: таких как «Стойкий оловянный солдатик», «Волшебная лампа Аладдина», «Щелкунчик», «Красавица и чудовище», «Огниво», «Дюймовочка».

Над созданием 19 витрин работали более 30 человек. Основное время — около 3 месяцев — и усилия ушли на создание объемных фигур: щелкунчика, старого башмака, дракона, оловянных солдатиков, лебедей, бобового стебля и т.д. Для создания сияния художники использовали более 15 кг декоративной пыльцы — глиттера.

27 ноября 2016 с 13.00 до 19.00 в креативном пространстве ТКАЧИ (наб. Обводного канала, 60) пройдет ежегодный фестиваль булочек с корицей.

30 лучших ресторанов, кондитерских и пекарен объединятся в одном пространстве ради общей цели – поддержать выпускников Павловского детского дома – ребят с ограниченными возможностями. В этот день можно будет попробовать не только булочки, но и другие вариации десертов с корицей по рецептам лучших шеф-поваров города.

27 ноября на площадке Ткачей выступят ВИА «Пролетраское танго», проект клуба The Hat «Джаз в большом городе» и ЖЕНЯ ЛЮБИЧ. Кульминацией вечера станет благотворительная лотерея, которую проведет Александр Малич, где разыграют призы от участников фестиваля. Помимо кулинарной ярмарки и концерта ожидаются мастерклассы для детей, йога, танцы и игры на большом газоне и многое другое.

27 ноября отмечается День матери (последнее воскресенье ноября). В районах Петербурга запланированы различные мероприятия в честь праздника - концерты, выставки, спортивные конкурсы и фестивали.

В Новой Голландии, помимо катка, гостей приглашают в ночь на 27 ноября на открытие музыкальной программы проекта Kuznya House, который обоснуется в здании Кузни. 26 ноября в 23.59 для первых посетителей будут играть ди-джеи Билл Брюстер, Жильбер Коэн, а также Kito Jempere & Lipelis. Непосредственно перед вечеринкой в 21.00 можно будет побывать на встрече с Биллом Брюстером, которая пройдет в формате открытого интервью в Павильоне Новой Голландии. Чтобы попасть на нее, нужно зарегистрироваться бесплатно.

Другие мероприятия выходных 26 и 27 ноября 2016 года:

«Несчастный Случай»

Для зрителей 16 лет и старше

Когда. 27 ноября

Где. Клуб «Космонавт»

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Случай, в честь которого группа приехала в Петербург в этот раз, будет самый что ни на есть счастливый и более того – праздничный. Лидеру и основателю коллектива Алексею Кортневу в этом году исполняется 50 лет. В программе, как всегда, веселье, музыка и танцы под любимые хиты.

Клуб Annihilator

Для зрителей 16 лет и старше

Когда. 27 ноября

Где. Клуб «Зал Ожидания»

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Трудно найти любителя тяжёлой музыки, который не был бы знаком с творчеством канадцев Annihilator.

Их музыка стала заслуженной классикой трэш-метала, а каждый новый альбом подтверждает статус Джеффа Уотерса и его коллег в качестве одного из лидеров мирового трэш-метала.

«Щенячий патруль»

Для зрителей 6 лет и старше

Когда. 26 ноября

Где. Дом офицеров

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Маленьких зрителей ждёт музыкальное шоу ростовых кукол по мотивам популярного и любимого всеми детьми мультфильма «Щенячий патруль».

Спектакль называется «Щенки спешат на помощь» – истории о дружбе, доброте, взаимовыручке, помощи в трудную минуту.

Фестиваль

Russia-Italia Film Festival (RIFF)

Для зрителей 16 лет и старше

Когда. С 24 ноября по 4 декабря

Где. Киноцентр «Родина»

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Самый масштабный италоязычный фестиваль России.

Программа представлена лучшими психологическими историями, которые уже полюбились европейским киноманам: «И последние не станут первыми» Массимилиано Бруно, «Без всякой жалости» Микеле Альайкуе, «Козни» Давида Гриеко, «Не оставляя следа» Джанклаудио Каппаи, «Устика» Рэнцо Мартинелли, «В глубине леса» Стефано Лодовики и многое другое.

Показы будут сопровождаться встречами с режиссёрами и актёрами. Почётными гостями RIFF станут актриса Грета Скарано, режиссёр Игор Биддау, братья-комики Стефано и Микеле Манка.

Все фильмы будут показаны на итальянском языке с субтитрами.

По традиции в рамках смотра отметят и российских режиссёров, работающих с итальянской темой. В этом году были выбраны документальные фильмы «Соната ля минор» Галины Вереиной и «Бэлла чао» Валерии Ловковой.