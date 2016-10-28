Куда пойти в Москве накануне Хэллоуина

Вечеринка. Гостей ждут декорации в стиле фильма «Сайлент Хилл», а также музыка, танцы и бесплатный первый напиток.

Когда: ночь с 29 на 30 октября

Дискотека. Организаторы обещают не только отличный звук, но и лазерное шоу.

Игра. Своё участие в акции подтвердили около 40 компаний, в том числе «Клаустрофобия», CityQuest, Roomquest, «Погружение».

Праздник . В 14:30 пройдёт бал для малышей, на котором можно будет попробовать «похлёбку от Бабы-яги». В 18:00 для детей 8–12 лет проведут бал монстров.

Забег. Участники parkrun пробегутся в хеллоуинских костюмах, а в конце обладатель лучшего тематического наряда получит приз.

Когда: ночь с 29 на 30 октября

Автобус. Сервис по покупке автобусных билетов Busfor устроит бесплатную поездку по городу. Он будет останавливаться возле баров.

В Москве готовятся отмечать Хеллоуин. В честь этого Metro решило узнать, как и где москвичи смогут с огоньком отметить канун Дня Всех Святых, чтобы быть готовыми 31 октября к страху и ужасу.

Для тех, кто не особо любит костюмированные мероприятия и негативно относится к Хэллоуину в Москве, Metro также подобрало ряд мероприятий, способных скрасить вечер.

Ян Тирсен



Концерт. Француза Тирсена в России широкая публика знает и любит в первую очередь как автора составленного из его ранних записей саундтрека к «Амели». Тирсен владеет игрой на полутора десятках инструментов, но на концертах чаще всего использует фортепиано, аккордеон, скрипку и электрогитару. В дополнение к уже известным произведениям на концерте будут исполнены и десять новых фортепианных пьес.

Где: Crocus City Hall

Когда: 1 ноября

InterCHARM 2016

Выставка. Крупнейшая в РФ выставка парфюмерии и косметики объединит новичков и ведущих профи бьюти-индустрии.

Где: «Крокус Экспо»

Когда: 26–29 октября

Слот

Концерт. Выступление известной группы в честь юбилея знаковой пластинки «Две войны». В программе все хиты.

Где: клуб RED

Когда: 29 октября

Cнежная королева

Спектакль. Музыкальная постановка с использованием техники 3D и современным подходом к классическому сюжету.

Где: Театр эстрады

Когда: 30 октября

Alias Kid

Концерт. Одна из лучших молодых гитарных групп Англии с единственным выступлением в Москве.

Где: Fassbinder

Когда: 29 октября