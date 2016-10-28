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Обновлено : Сегодня 14:26
- Опубликовано : Сегодня 14:09

Куда пойти в Москве накануне Хэллоуина

  • Светлана Перцова

Metro выяснило, где можно хорошо отпраздновать День Всех Святых

Куда пойти в Москве накануне Хэллоуина

Getty

Фото:

В Москве готовятся отмечать Хеллоуин. В честь этого Metro решило узнать, как и где москвичи смогут с огоньком отметить канун Дня Всех Святых, чтобы быть готовыми 31 октября к страху и ужасу.

 

 

                                                            Призрак Busfor

Автобус. Сервис по покупке автобусных билетов Busfor устроит бесплатную поездку по городу. Он будет останавливаться возле баров. 

Где: Лубянская площадь

Когда: ночь с 29 на
30 октября

                                                      Забег всех святых

Забег. Участники parkrun пробегутся в хеллоуинских костюмах, а в конце обладатель лучшего тематического наряда получит приз.

Где: парк «Кузьминки»

Когда: утро 29 и 30 октября 

 

                                                       Детский Хеллоуин

Праздник . В 14:30 пройдёт бал для малышей, на котором можно будет попробовать «похлёбку от Бабы-яги». В 18:00 для детей 8–12 лет проведут бал монстров.

Где: сад «Эрмитаж»

Когда: 30 октября

 

                                                            Ночь квестов

Игра. Своё участие в акции подтвердили около 40 компаний, в том числе «Клаустрофобия», CityQuest, Roomquest, «Погружение».

Где: зависит от места

Когда: 30 октября

                                                 Хеллоуин в Булгаковском доме

Программа. Гостей ждут спиритические сеансы, мистические экскурсии и пластические спектакли.

Где: Булгаковский дом

Когда: 28 октября – 1 ноября

 

                                                          Halloween 90-х

Дискотека. В программе костюмированные танцы под суперхиты звёзд 90-х: Hi-Fi, «Леприконсов», «Демо», «Вируса», Андрея Губина, Михея.

Где: «Известия Hall»

Когда: 29 октября

 

                                                    Halloween Super Heroes
 

Дискотека. Организаторы обещают не только отличный звук, но и лазерное шоу.

Где: Bud Arena

Когда: ночь с 29 на 30 октября

 

                                                        Бал нечистой силы

Вечеринка. Гостей ждут декорации в стиле фильма «Сайлент Хилл», а также музыка, танцы и бесплатный первый напиток.

Где: Shishas Bar

Когда: 28 октября

 

                                               HALLOWEEN HORROR NIGHT

Вечеринка. Настоящий праздник для взрослых. В программе девушки go-go, стриптиз, зомби-парад.

Где: «ТеатрЪ»

Когда: 29 октября

Для тех, кто не особо любит костюмированные мероприятия и негативно относится к Хэллоуину в Москве, Metro также подобрало ряд мероприятий, способных скрасить вечер.

 

                                                                   Ян Тирсен


Концерт. Француза Тирсена в России широкая публика знает и любит в первую очередь как автора составленного из его ранних записей саундтрека к «Амели». Тирсен владеет игрой на полутора десятках инструментов, но на концертах чаще всего использует фортепиано, аккордеон, скрипку и электрогитару. В дополнение к уже известным произведениям на концерте будут исполнены и десять новых фортепианных пьес.

Где: Crocus City Hall

Когда: 1 ноября

 

                                                             InterCHARM 2016

Выставка. Крупнейшая в РФ выставка парфюмерии и косметики объединит новичков и ведущих профи бьюти-индустрии.

Где: «Крокус Экспо»

Когда: 26–29 октября 

 

                                                                         Слот

Концерт. Выступление известной группы в честь юбилея знаковой пластинки «Две войны». В программе все хиты.

Где:   клуб RED 

Когда: 29 октября

 

                                                          Cнежная королева

Спектакль. Музыкальная постановка с использованием техники 3D и современным подходом к классическому сюжету.

Где: Театр эстрады

Когда: 30 октября

 

                                                                        Alias Kid

Концерт. Одна из лучших молодых гитарных групп Англии с единственным выступлением в Москве.

Где: Fassbinder

Когда: 29 октября

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