Куда пойти в Москве накануне Хэллоуина

В Москве готовятся отмечать Хеллоуин. В честь этого Metro решило узнать, как и где москвичи смогут с огоньком отметить канун Дня Всех Святых, чтобы быть готовыми 31 октября к страху и ужасу.
Призрак Busfor
Автобус. Сервис по покупке автобусных билетов Busfor устроит бесплатную поездку по городу. Он будет останавливаться возле баров.
Где: Лубянская площадь
Когда: ночь с 29 на
30 октября
Забег всех святых
Забег. Участники parkrun пробегутся в хеллоуинских костюмах, а в конце обладатель лучшего тематического наряда получит приз.
Где: парк «Кузьминки»
Когда: утро 29 и 30 октября
Детский Хеллоуин
Праздник . В 14:30 пройдёт бал для малышей, на котором можно будет попробовать «похлёбку от Бабы-яги». В 18:00 для детей 8–12 лет проведут бал монстров.
Где: сад «Эрмитаж»
Когда: 30 октября
Ночь квестов
Игра. Своё участие в акции подтвердили около 40 компаний, в том числе «Клаустрофобия», CityQuest, Roomquest, «Погружение».
Где: зависит от места
Когда: 30 октября
Хеллоуин в Булгаковском доме
Программа. Гостей ждут спиритические сеансы, мистические экскурсии и пластические спектакли.
Где: Булгаковский дом
Когда: 28 октября – 1 ноября
Halloween 90-х
Дискотека. В программе костюмированные танцы под суперхиты звёзд 90-х: Hi-Fi, «Леприконсов», «Демо», «Вируса», Андрея Губина, Михея.
Где: «Известия Hall»
Когда: 29 октября
Halloween Super Heroes
Дискотека. Организаторы обещают не только отличный звук, но и лазерное шоу.
Где: Bud Arena
Когда: ночь с 29 на 30 октября
Бал нечистой силы
Вечеринка. Гостей ждут декорации в стиле фильма «Сайлент Хилл», а также музыка, танцы и бесплатный первый напиток.
Где: Shishas Bar
Когда: 28 октября
HALLOWEEN HORROR NIGHT
Вечеринка. Настоящий праздник для взрослых. В программе девушки go-go, стриптиз, зомби-парад.
Где: «ТеатрЪ»
Когда: 29 октября