Жара и солнцепёк не помешали нескольким тысячам студентов добровольно поучаствовать в акции памяти почившего экс-президента Фиделя Кастро. Чтобы подойти к праху на Площади революции, нужно отстоять длинную очередь.

Студенты скандируют: “Живи Фидель! Живи Революция!”. “МЫ – Фидель”, – гласит надпись на одном из плакатов.

“Фидель исчез уже много лет назад”,– говорит один из них, 23-летний Рафаэль Дауса де Армас, – “Он перестал быть человеком, чтобы перевоплотиться в идею, концепцию, способную изменить мир”.

Дауса изучает психологию и считает себя “сыном революции”. Эти молодые люди родились в 90-ые, время, когда кубинская экономика переживала глубокий кризис, связанный с развалом СССР. Они пережили это, и вот теперь они здесь, на Площади Революции. Для Даусы будущее определено. Он верит, что следующим поколениям предстоит продолжать дело Фиделя.

“Мы должны изменить все, что должно быть изменено. Мы должны хранить историю, знать свое место и понимать свою задачу”, – объясняет он.

По его мнению, несмотря на то, что экономике стоит уделить должное внимание, есть вещи, которые нельзя менять:

“Наш суверенитет, наша независимость, наше намерение быть свободной страной, в которой любой может получить образование и доступ к здравоохранению. Должны сохраняться социальные аспекты, за которые во многих других странах люди вынуждены платить”.

20-летняя Карла Гиардину, изучающая в Университете иностранные языки, рассказывает, что была на вечеринке с друзьями, когда появились новости о смерти Кастро. Веселье тут же прекратилось, все моментально погрустнели. “Я знала, что Кастро уже немолод, и что все люди рано или поздно умирают. Но мы просто не могли это ожидать”.

“Кастро был лидером, одним из величайших в истории. Он сделал многое не только для Кубы, но и для других стран”, – говорит она.

Для ровесницы Карлы, 20-летней Аны Родригез, смерть Кастро стала особым ударом. Ее дед, верный последователь идеологии Фиделя, скончался так же 25 ноября, только двумя годами ранее.

“Я помню, как он постоянно говорил мне, что нужно следовать идеалам Кастро. Тот факт, что два важных человека в моей жизни скончались в один и тот же день. Не думаю, что это просто совпадение. Они как-то связаны, и Бог захотел забрать их в один и тот же день, чтобы сделать бессмертными”, – говорит она.

Память о Кастра действительно жива, у многих молодых людей на лицах красуются флаги Кубы и надпись ”Фидель”.

“Революция – это процесс, который не возникает сам собой. Нужно бороться за свои идеалы каждый день, с теми, кто хочет разрушить нашу социалистическую систему”, – говорит 18-летний Грейзи Рамирез.

По его мнению, лучший способ почтить память Кастро – это продолжить его дело, “чтобы он был горд теми людьми, которые остались жить после него”.

“Кубинцы к этому готовы”, – добавляет он.

20-летний Джорни Кинтана, изучающий радиологию, согласен с этой точкой зрения. Он считает, что Кастро был заложил основы многих кубинцев. Именно он повлиял на то, как думают люди.

“Фидель – это целая идеология. Да, он покинул этот мир. Но то, что он сделал, всё это будет жить. Молодое поколение продолжит его дело”.

Давид Кордеро Меркадо