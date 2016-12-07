В Краснодаре семиклассники встали на защиту сверстницы после публикации её откровенных фотографий в Интернете.

13-летняя кубанская ученица, фото без купюр которой проникли в Сеть, пострадала от виртуального друга из Молдавии. Как пишет Life.ru, с ровесником она познакомилась в социальных сетях. После очередной ссоры он решил отомстить девочке, посчитав, что в школе её начнут унижать.

Однако расчёт парня оказался неверным. Фото, на которых обнажённая школьница позирует на камеру, вмиг разлетелись по соцсетям, дойдя до одноклассников и классного руководителя девочки. Вместо подколов подростки стали сочувствовать однокласснице и жалеть её. Более того, староста класса провела беседу практически с каждым школьником на тему поведения в такой ситуации и призвала не издеваться над пострадавшей.

"Сначала всем было по приколу смотреть её фотографии, перекидывать друг другу. Но потом нам всем стало её жаль, ведь она уже и так получила сполна. Поэтому мы все встали на её защиту. Теперь над ней никто не прикалывается и не шутит по этому поводу ничего", — рассказали знакомые школьницы.

Краснодарская семиклассница, фото которой обсуждают в Интернете, вынуждена была встретиться с психологом. Пока она ещё не появлялась в школе. В ближайшее время она вернётся к урокам.

Следственный комитет подключился к выяснению всех обстоятельств данного инцидента.

"В настоящий момент следователи СК выясняют все обстоятельства данной ситуации", — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.