Имена Хиллари Клинтон и Дональда Трампа фигурируют во всех заголовках газет, теле- и радиоэфире и социальных сетях. Каждый аспект их жизни, включая состояние здоровья, налоговые декларации и то, что они едят освещаются в СМИ по всему миру. Несмотря на то, что скорее всего новым американским лидером станет один из них, есть и другие кандидаты, которые борются за власть в Белом доме.

В президентской гонке примут участие ещё двое: кандидат от Партии зелёных Джилл Стайн и кандидат от Либертарианской партии США Гэри Джонсон.

Партия зелёных была основана в США в 2001 году. Основные лозунги партии – защита окружающей среды, социальная справедливость, пацифистская внешняя политика, гендерное равенство, защита однополых браков и антирасизм – все те, которые в своей предвыборной кампании использовал Берни Сандерс, демократ, проигравший праймериз Хиллари Клинтон. По данным CNN, опубликованным в августе 2016 года, Джил Сандерс получила 13% голосов избирателей Сандерса.

Джил Стайн 66 лет, она является выпускницей Гарварда. Она педиатр, профессор и эколог. Кандидат от зелёных уже принимала участие на выборах в 2012 году, где получила 0,4% голосов. По данным консалтингового агентства RealClear Politics, Стайн на выборах в ноябре сможет набрать 3,2% голосов.

Либертарианская партия была образована в 1971 году и имеет большую поддержку, особенно от миллениалов. Либертарианцы верят в свободную рыночную экономику, права и свободы граждан, мир и невмешательство в дела других стран. Также они выступают за аборты и декриминализацию абортов.

Сам Гэри Джонсон раньше был членом Республиканской партии и губернатором Нью-Мексико, но покинул партию, так как не смог получить поддержки в качестве кандидата в президенты на выборах в 2012 году.

В этот раз, несмотря на то, что он не знает, что такое Алеппо, Джонсона поддерживают 8% избирателей, согласно данным RealClear Politics. Кроме того, он является первым кандидатом от третьей партии, который сумел войти в избирательные бюллетени в каждом штате за последние 20 лет.

Оригинальный текст – Филиппе Херрера Агирре