"Ксения Собчак родила", – радостно сообщают друг другу новость пользователи в Инстаграме. Дело в том, что на днях на страничке теледивы появилась её фотография без животика.

Ксения Собчак родила ребенка: Однако, радость поклонников была недолгой. Вскорости на своей странице Ксения Собчак выложила новое фото, подтверждающее присутствие симпатичного пузика.

Напомним, светская львица сначала долго скрывала свое интересное положение. Это сильно подогрело интерес публики к её персоне. И даже когда уже никакой тайны не осталось, беременность телеведущей продолжает бурно обсуждаться в Сети.

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