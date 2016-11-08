Российская телеведущая Ксения Собчак продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями, которые она выкладывает в соцсетях. На волне слухов "Ксения Собчак родила или нет" звезда шоу-бизнеса опубликовала новый снимок, на котором она прикрыла свой живот плакатом и трогательным постом, посвящённым своей "дримтим".

Ксения Собчак, инстаграм

На фотографии со своим рабочим коллективом Собчак, у которой на днях был день рождения, улыбается, на голове у неё праздничный колпак. "Моя чудесная дримтим! – пишет Собчак. – Спасибо вам за то что вы есть! За то ,что вы такие талантливые и прекрасные! За то, что терпите "что это за п... (здесь написано матерное слово, прим. ред)?" на редколлегиях, и за то, что даже в два ночи отвечаете на мои смс в общей группе! Вы – лучшие! Я вас очень люблю и ценю! Эту доску "желаний" повешу на почётное место!"

Ксения Собчак, родила ребёнка или нет

Поклонников светской львицы по-прежнему интересует вопрос о её беременности. Пока одни уверены, что Ксения Собчак родила ребёнка уже давно, но скрывает это, другие надеялись, что она родит как раз в свой день рождения.

Ксения Собчак "родила" ребёнка от Максима Виторгана – эта новость в Сети почти каждый день обрастает невероятным количеством слухов и вымыслов.

Ксения Собчак, последние новости

Отметим, что слухи "Ксения Собчак и Максим Виторган ждут ребёнка" появились ещё несколько месяцев назад, лишь относительно недавно Собчак призналась, что действительно готовится стать мамой.