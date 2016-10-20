Некогда известная чайлдфри сейчас с нетерпение ждёт первого ребёночка. Девятый месяц беременности Ксении Собчак подходит к концу и теперь она выходит на финишную прямую: роды у телеведущей случатся совсем скоро.

Кстати, самой Ксении тоже совсем скоро исполнится 35 лет. Телеведущая не скрывает, что ребенка может родить как раз к своему дню рождения – 5 ноября. Об этом она рассказала на одном из светских мероприятий, когда встретилась с певицей Валерией и её супругом продюсером Иосифом Пригожиным, передаёт КП.

При встрече телеведущая сообщила, что её с Виторганом первенец появится на свет в начале ноября, а может быть, даже в её день рождения. А рожать Ксения будет на родине, в популярном среди наших знаменитостей Клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя».

Напомним, Ксения часто шутит на тему своей беременности. Например, опубликовала в Инстаграм фотографию, на которой сидит перед тарелкой с едой, и написала, что переживать из-за лишних кило уже бессмысленно. То смеётся над слухами о том, что ребенка ей вынашивает суррогатная мать. То вдруг выложит в Сеть старое фото без животика и спровоцирует поклонников на поздравления с рождение малыша. Последняя шутка – снимок, на котором известный журналист Леонид Парфенов стоит перед ней на одном колене.

Под этим фото Ксения Собчак написала: «Мне кажется, что стоило забеременеть хотя бы ради того, чтобы Сам Леонид Геннадьевич передо мною преклонил колени».

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