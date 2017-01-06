Ксения Собчак с матерью устроили культпоход в масках

Телеведущая Ксения Собчак решила выбраться в свет вместе со своей матерью и мужем. Местом культурного досуга стали четыре этажа особняка в Дашковом переулке, где проходит иммерсивный спектакль "Вернувшиеся" Генрика Ибсена. Интерактивное шоу, которое часто ещё именуют "Sleep No More", характеризуется тем, что зрители в масках и в полной тишине поднимаются по лестнице и как бы проникают внутрь самого действия.

Именно в таких масках Максим Витроган запечатлел свою жену вместе с её матерью. После эту фотографию Ксения Собчак выложила в своём Instagram, сопроводив её комментарием, в котором поделилась своим мнением о шоу. Она отметила, что иммерсивный спектакль ей понравился, но создателям стоило взять за основу более знакомых российскому зрителю авторов.

–Культпоход всей семьей. Я с мамой в объективе @mvitorgan :))) Спектакль "Вернувшиеся"-идеальное место после ретинолового пилинга – можно ходить в маске и не пугать людей! Это, пожалуй, первая удачная, на мой взгляд, попытка "Sleep no more" в России. Очень крутые декорации, никакой экономии на деталях (специально рассмотрела все серебряные ложечки в сервантах), все сделано масштабно и очень впечатляюще! Одно но – почему эта ходилка сделана по Ибсену?, – написала она.