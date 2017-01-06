реклама
Вчера 13:14

Ксения Собчак с матерью устроили культпоход в масках

  • Данила Белов

Фотографию с иммерсивного спектакля она выложила в своём Instagram

реклама

Телеведущая Ксения Собчак решила выбраться в свет вместе со своей матерью и мужем. Местом культурного досуга стали четыре этажа особняка в Дашковом переулке, где проходит иммерсивный спектакль "Вернувшиеся" Генрика Ибсена. Интерактивное шоу, которое часто ещё именуют "Sleep No More", характеризуется тем, что зрители в масках и в полной тишине поднимаются по лестнице и как бы проникают внутрь самого действия. 

Именно в таких масках Максим Витроган запечатлел свою жену вместе с её матерью. После эту фотографию Ксения Собчак выложила в своём Instagram, сопроводив её комментарием, в котором поделилась своим мнением о шоу. Она отметила, что иммерсивный спектакль ей понравился, но создателям стоило взять за основу более знакомых российскому зрителю авторов. 

–Культпоход всей семьей. Я с мамой в объективе @mvitorgan :))) Спектакль "Вернувшиеся"-идеальное место после ретинолового пилинга – можно ходить в маске и не пугать людей! Это, пожалуй, первая удачная, на мой взгляд, попытка "Sleep no more" в России. Очень крутые декорации, никакой экономии на деталях (специально рассмотрела все серебряные ложечки в сервантах), все сделано масштабно и очень впечатляюще! Одно но – почему эта ходилка сделана по Ибсену?, – написала она. 

 

Культпоход всей семьей. Яс мамой в обьективе @mvitorgan :))) Спектакль "Вернувшиеся"-идеальное место после ретинолового пилинга в @beliysad -можно ходить в маске и не пугать людей! Это,пожалуй,первая удачная,на мой взгляд,попытка "Sleep no more" в России . Очень крутые декорации,никакой экономии на деталях(специально рассмотрела все серебряные ложечки в сервантах) ,все сделано масштабно и очень впечатляюще! Одно но-почему эта ходилка сделана по Ибсену😳😳? То ,что произведение "привидения" далеко не первого ряда ,и ты совсем не помнишь сюжет,а следовательно,не понимаешь происходящего -большой минус восприятия. В стране,где есть всегародно известные Гоголь с его "Вием" или Булгаков с "Мастером и Маргаритой" (которую до сих пор никто удачно не смог сделать -а тут идеальный формат же!! ) зачем делать такой спектакль по Ибсену ? Все-таки Шекспировская "Макбет" это всемирно известная пьеса . Но может я придираюсь. Потому ,что в целом-это восторг и идти надо обязательно!!!

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Отметим, что несмотря на то, что Собчак не так давно родила ребёнка, она уже вновь полностью с головой окунулась в светскую и культурную жизнь. Данный поступок даже вызвал осуждение у некоторых её подписчиков соцсетях, назвавших её «мать-кукушка», намекая на то, что воспитанием ребёнка она не занимается.

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

Западные СМИ предрекают столкновение Земли с астероидом в 2017 году9Фото

Западные СМИ предрекают столкновение Земли с астероидом в 2017 году
Волочкова отправилась на любимые Мальдивы24Фото

Шпагат на яхте: Волочкова отправилась на Мальдивы

Далеко не все звёзды российского шоу-бизнеса нежатся под тёплыми лучами солнца на море. Но те, кто всё же отправился на отдых за границу, не удержались и рассказали об этом в социальных сетях. Фото Анастасии Волочковой на яхте за пару часов набрало более 3,5 тысяч "лайков". Балерина, прославившаяся своими шпагатами в самой необычной обстановке, рассказала, что отправилась отдыхать на любимые Мальдивы. Кстати, на этот раз звезда российского шоу-бизнеса запретила пользователям Instagram...
скрин-шот видео Олега Винника5Фото

Видео Олега Винника, потерявшего жену и детей в крушении рейса 9268, обсуждают в Сети

Трагедия Олега Винника, потерявшего во время теракта в самолете А320 31 октября 2015 года жену Марианну и двоих маленьких детей, не оставила равнодушным никого. Глава семьи, отец малышей, до сих пор не может оправиться от страшной утраты. Олег Винник выложил в Сеть видео, которое уже называли прощальным. В 4-минутном ролике подобраны фотографии семьи - мамы и детей, чье счастье было разрушено в тот страшный день 31 октября. Трогательная подборка не оставила равнодушными тысячи человек, которые...
Фото гало в Петербурге 5 января выкладывают в Сеть17Фото

Фото гало в Петербурге 5 января выкладывают в Сеть

Светящееся кольцо вокруг солнца - оптический феномен гало - жители северной столицы наблюдают второй день подряд. 5 января фото гало в Петербурге выложили в соцсеть. - Жители Петербурга этим морозным днём могут наблюдать вот такое красивое явление природы, как гало, - подписали фото в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Вчера так же было!, - прокомментировала фото гало одна из участниц группы. - Тоже сейчас видела, красота неимоверная!, - пишут в соцсети 5 января. - Зима повторяется, - отметили в...
Под Петербургом мигрант из Узбекистана изнасиловал, ограбил и чуть не задушил землячку3Фото

Под Петербургом мигрант из Узбекистана изнасиловал, ограбил и чуть не задушил землячку

Сейчас полиция разыскивает преступника
В Петербурге нашли замёрзшего насмерть мужчину в одних трусах1Фото

В Петербурге нашли замёрзшего насмерть мужчину в одних трусах
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
Леонид Якубович попал в ДТП4Фото

Леонид Якубович вместе с женой и внучкой попал в ДТП

Леонид Якубович попал в аварию в Москве. Помимо известного телеведущего в машине также находились его жена и внучка. О том, что Леонид Якубович попал в ДТП стало известно накануне. Как сообщают СМИ, около 16:00 по московскому времени на 21-ом километре Рублёво-Успенского шоссе Mercedes ведущего капитал-шоу "Поле Чудес" столкнулся с легковым автомобилем Peugeot. Новость о том, что Якубович попал в аварию и,возможно, пострадал - мгновенно стала одной из самых популярных в интернет-СМИ. Однако,...
Все бесплатные музеи Москвы на новогодних каникулах13Фото

Все бесплатные музеи Москвы на новогодних каникулах

Если вы ещё не продумали план развлечений на праздничные дни, то мы вам поможем
Нетрезвую женщину сняли со льда у Благовещенского моста в Петербурге 6Фото

Нетрезвую женщину сняли со льда у Благовещенского моста в Петербурге

Ранним утром 6 января спасателям поступило сообщение от прохожих о том, что они заметили человека на льду Невы около Благовещенского моста со стороны Васильевского острова. Очевидцы сделали фото с набережной Лейтенанта Шмидта и поделились кадрами в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в 8 утра в пятницу.  - Кого-то МЧС выловило из реки Нева на спуске около моста, - рассказали очевидцы.  Как уточнили "Фонтанке" в пресс-службе МЧС, женщина была не в воде, а на льду, жива, в состоянии алкогольного...
Ксения Собчак с матерью устроили культпоход в масках40Фото

Ксения Собчак с матерью устроили культпоход в масках

Фотографию с иммерсивного спектакля она выложила в своём Instagram
Берег немецкого острова Лангеог завалили тысячи игрушек из "Киндер-сюрпризов"4Фото

Берег немецкого острова Лангеог завалили тысячи игрушек из "Киндер-сюрпризов"
США обыграли Канаду в финале чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд13Фото

США обыграли Канаду в финале чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд

Решающий буллит принёс победу американской сборной
Мой рыжий котик Рупикс очень любит человеческое общество и внимание. Ему шесть лет и он вполне взрослый и вальяжный питерский кот. Очень любопытен и принимает участие во всех домашних делах. Вот и сейчас идут предварительные приготовления к новогодним праздникам. Обнюхав гирлянду из пришлых Санта Клаусов, Киса решил, что на его территории главный Санта - это он и конкурентов быть не может! -Рупикс позирует с львиным достоинством и спойствием, желая всем счастливого Нового года и Рождества! Людмила. 24Фото

Фото новогодних котов из Петербурга: конкурс Metro продолжается

Конкурс Metro "Мой кот может так!" продолжится и в 2017 году. Под финал уходящего года мы собрали самые лучшие фото "новогодних" котов и их поздравления читателям Metro. "Мой рыжий котик Рупикс очень любит человеческое общество и внимание. Ему шесть лет и он вполне взрослый и вальяжный питерский кот. Очень любопытен и принимает участие во всех домашних делах. Вот и сейчас идут приготовления к новогодним праздникам. Обнюхав гирлянду из пришлых Санта-Клаусов, Киса решил, что на его территории...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети

Последние новости

Полиция задержала стрелявшего из автомата в центре Москвы на видеокамеру мужчину3Фото

Полиция задержала стрелявшего из автомата в центре Москвы на видеокамеру мужчину

Сегодня 18:32 Им оказался уроженец Махачкалы

Самое популярное

Западные СМИ предрекают столкновение Земли с астероидом в 2017 году9Фото
Полиция задержала стрелявшего из автомата в центре Москвы на видеокамеру мужчину3Фото

Галереи и видео

Западные СМИ предрекают столкновение Земли с астероидом в 2017 году9Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

Лайфхак: как вместо рутины получать яркие оргазмы?

реклама