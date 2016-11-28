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Ксения Собчак прокомментировала книгу Дмитрия Шепелева о Жанне Фриске

  • Данила Белов

По мнению светской львицы, гражданской муж певицы поступил правильно-вместо

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Телеведущая Ксения Собчак высказала своё мнение по поводу выхода книги Дмитрия Шепелева о Жанне Фриске под названием "Жанна". Светская львица выразила одобрение гражданскому супругу скончавшейся певицы в своём Instagram и заявила, что данным произведением он пресечёт все существующие слухи вокруг погибшей звезды. 

На своей странице она отметила, что ей было неприятно, когда после смерти Жанны Фриске родственники стали "выносить личную жизнь ушедшего от нас человека на потребу толпы".

"Мне непонятны мотивы родственников звезд, которые считают возможным выносить личную жизнь ушедшего от нас человека на потребу толпы, причем явно не спрашивая на то согласие самих участников этой личной жизни. И в этом смысле Дима сделал очень правильно-вместо диких ток-шоу с руганью родственников,которые в силу воспитания, видимо, не понимают как это ужасно все смотрится со стороны, Дима написал книгу об их общей борьбе с общим горем. Для себя,для памяти, для сына и для всех тех, кто с подобной бедой столкнулся. R.I.P", – написала она.

Жанна всегда была как бы в стороне от шоубизнеса ,хотя была его неотьемлемой частью. И я с огромным сочувствием отношусь к Диме Шепелеву - все эти бесконечные спекуляции на интересе к их беде-просто отвратительны. Причем отвратительны мне не журналисты,(их даже можно понять-плохо учился, в "Ведомости" не возьмут,пойду к Габрелянову строчить про любовников ,инопланетян, кто кого рожает и прочую низкопотребщину) . Мне непонятны мотивы родственников звезд,которые считают возможным выносить личную жизнь ушедшего от нас человека на потребу толпы,причем явно не спрашивая на то согласие самих участников этой личной жизни. И в этом смысле Дима сделал очень правильно-вместо диких токшоу с руганью родственников,которые в силу воспитания ,видимо, не понимают как это ужасно все смотрится со стороны, Дима написал книгу об их общей борьбе с общим горем. Для себя,для памяти,для сына,и для всех тех,кто с подобной бедой столкнулся. R.i.p

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, что в конце ноября гражданский муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев презентовал в Москве книгу о своей жизни с певицей и борьбе с её болезнью. В ней он подробно рассказывает свою историю, разбавляя её вставками с инструкциями, подсказками и справками для тех, кто столкнулся с раком. В данном произведении Шепелев неоднократно подвергал критике действия родителей певицы в момент её борьбы с тяжким заболеванием. 

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