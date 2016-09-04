Ксения Собчак, наконец, перестала томить своих многочисленных поклонников и раскрыла тайну своей беременности. Будущая мама на церемонии открытия "Новой волны" сама заговорила о своём положении в ответ на реплику своего соведущего Сергея Лазарева о покемонах.

"Я уже поймала своего "покемона". Вот, никакими платьями уже не скроешь!", - сказала Собчак.

Слухи о том, что Ксения Собчак вскоре станет мамой, ходили давно. Однако ведущая скрывала своё интересное положение. Например, в "Инстаграме" она публиковала фотографии, на которых живот не виден. На многих снимках она одета в просторную одежду, которая не позволяет разглядеть фигуру журналистки.

Но внимательные "фолловеры" телеведущей заметили, что некоторые из последних снимков могли быть сделаны несколько месяцев назад, потому живота и не видно.

Ксения Собчак хотела показать, что не беременна, но доказала обратное

Отметим, что журналистам удалось выяснить дату родов. По не подтверждённым данным, пополнение в семье Собчак и Виторгана запланировано на конец октября.