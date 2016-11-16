Ксения Собчак выложила на своей страничке в инстаграме фото, из-за которой поклонники вздохнули с облегчением - “пока не родила”. На фото - Собчак все еще беременна, выбирает мебель для ребенка. По словам Ксении, она нашла в магазине именно то, что искала, - большой выбор и отсутствие приевшихся цветов для новорожденных.

- Пора приступать к самым приятным хлопотам. По рекомендации "бывалых" подруг" поехала в бутик детской мебели из Англии. Подруги не подвели! Ручная роспись на всей мебели. И с каким вкусом! Никакого тебе "розово-синего вырвиглаз" ада. В бутике можно подобрать от часиков, картин, обоев, тканей, ковров до полного комплекта мебели - начну создавать интерьер комнаты. Самое время сделать что-то приятное.

Поклонники вступили в ожесточенную битву. Одни поддерживали и желали легких родов, другие уверенно замечали, что подписчиков обманывают.

lenashev88 : "Да родила она уже! Просто реклама заранее подготовлена, сидит дома с ребенком и выкладывает".