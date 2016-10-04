Профессор института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов заявил на пресс-конференции, посвящённой Дню Космической науки, что полуостров Крым медленно, но верно (со скоростью 2,9 мм в год) движется в сторону материковой части России, сообщает РИА Новости.

По словам профессора Ипатова, когда Крым присоединялся к России, исследователи решили выяснить, куда движется полуостров.

"Оказалось, что он движется к России - на северо-восток", - заметил учёный.

Учитывая то, что расстояние между материковой частью России и Крымом в самой узкой части Керченского пролива составляет 4,5 км, буквального присоединения можно ждать не ранее, чем через 1,5 млн лет.