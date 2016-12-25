В Сочи встретили и разместили родственников погибших на самолете Ту-154. В зале прилета дежурили более 30 психологов, которые встречали пассажиров. Родственникам предосталяют всю информация о ходе поисково-спасательной операции.

Как сообщает ТАСС, на автомобилях в сопровождении скорой помощи семьи погибших доставили в санаторий Минобороны. Медицинские службы города были переведены в режим повышенной готовности - к работе с родственниками готовы поликлиники, больницы и бригады скорой помощи.

Данных о выживших на самолете ТУ-154 до самого вечера так и не поступило. Об этом сообщил глава комиссии, министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС.

Опознание тел погибших будет проходить в Москве. Генетическую экспертизу проведут специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России.

Так же в Москве родственникам погибших окажут медико-психологическую помощь. Для этого в здании Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков.

Как сообщают СМИ, в ночное время поиск обломков рухнувшего ТУ-154 продолжится. Краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-спас" в акватории поисковых работ развернет 17 световых башен, которые будут работать на бензине. В высоту они достигают пять метров и позволяют охватить около 40 метров для осмотра. В поисках работает 200 человек. Однако этого не достаточно - планируется, что на поиски перебросят еще около 1 300 военных из ЮФО.

В Черном море поиски ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. Отметим, что число единиц техники и задействованных специалистов растет в течение нескольких часов.

Кроме того, в поиске будут заняты спасательные судна, выполняющие сложные водолазные работы на глубине до 400 метров.

Напомним, по статье 351 УК РФ возбуждено уголовное дело - "нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Расследованием дела по поводу рухнувшего самолета Ту-154 займется центральный аппарат Следственного комитета РФ.