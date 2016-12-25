Жители Москвы продолжают нести цветы и свечи к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Выразить дань почтения приходят как обычные люди, так и представители города, в частности, с букетом к зданию приходил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Напомним, что в результате крушения самолёта Ту-154 над чёрным морем погибли 92 человека, из которых 64 были артистами ФБГУ "Ансамбль им. Александрова". Лайнер летел в Сирию, где музыканты должны были выступить на базе Хмеймим с новогодним концертом.
На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной авиакатастрофы. Рассматривается самый широкий спектр версий, начиная от проблем с самолётом, до теракта. Приоритетной версией крушения называют техническую неисправность. К настоящему времени обнаружены тела 12 погибших. На месте продолжают работать специалисты.
Полковник в отставке высказал мнение о возможности теракта на борту упавшего Ту-154
Пользователи соцсетей выражают свои соболезнования в связи с крушением Ту-154
Эксперты из области авиации прокомментировали крушение самолета Минобороны Ту-154
Президент Международной контртеррористической ассоциации прокомментировал крушение Ту-154
Крушение Ту-154 с журналистами и артистами: Названы возможные причины падения