Жители Москвы продолжают нести цветы и свечи к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Выразить дань почтения приходят как обычные люди, так и представители города, в частности, с букетом к зданию приходил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Напомним, что в результате крушения самолёта Ту-154 над чёрным морем погибли 92 человека, из которых 64 были артистами ФБГУ "Ансамбль им. Александрова". Лайнер летел в Сирию, где музыканты должны были выступить на базе Хмеймим с новогодним концертом.

На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной авиакатастрофы. Рассматривается самый широкий спектр версий, начиная от проблем с самолётом, до теракта. Приоритетной версией крушения называют техническую неисправность. К настоящему времени обнаружены тела 12 погибших. На месте продолжают работать специалисты.

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