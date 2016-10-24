Появились первые кадры с места авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту Мальты. Там сегодня в 07:20 по местному времени (8:20 мск) разбился легкомоторный самолёт, перевозивший сотрудников Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex. Об этом в понедельник сообщает AFP.

По предварительной информацией, жертвами крушения самолёта стали пять человек. В настоящий момент на место происшествия стянуты силы спасательных и пожарных служб, а также бригады медицинской помощи.

На кадрах также видно огромное количество служб на месте трагедии. Что стало причиной авиакатастрофы, пока не уточняется. Аэропорт Мальты временно закрыт.

Стоит заметить, что данная катастрофа стала самым серьёзным инцидентом в воздушной гавани со времён Второй мировой войны.

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