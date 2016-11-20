В результате крушения пассажирского поезда в Индии погибли 100 человек, пострадали – около 200 человек, сообщает ТАСС.

Катастрофа произошла в районе станции Пухрайан в 100 км от города Канпура в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Сообщается, что с рельсов сошло около 14 вагонов.

Крушение произошло около 3 часов утра по местному времени. Многие пассажиры в момент крушения спали.

По предварительным данным, россиян среди пострадавших во время крушения поезда в Индии не было. В посольстве России уточняют эту информацию.

Точные причины крушения поезда выясняются. Основной версией является перелом рельса.

В настоящее время на месте катастрофы проводятся спасательные работы, в которых принимают участие несколько сотен человек, в том числе военнослужащие и полицейские. Раненых доставляют в ближайшие больницы, на месте дежурят более 30 машин скорой помощи, пишет ТАСС.

Министр путей сообщения Индии Суреш Прабху объявил, что ведомство выплатит единовременную помощь в объеме 350 тыс. рупий (около $5,2 тыс.) семьям погибших и 50 тыс. рупий ($735) получившим травмы. Финансовую помощь также обещают власти ряда штатов, пассажиры которых погибли в этой катастрофе, и центральное правительство.