Роспотребнадзор опубликовал данные мониторинга атмосферного воздуха после пожара в Королеве на складе стройматериалов.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского управления Роспотребнадзора, превышения концентраций загрязняющих веществ нет.

"По результатам мониторинга атмосферного воздуха превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки не зафиксировано.

В связи с проливкой здания и разбором конструкций, мониторинг атмосферного воздуха на территории жилой застройки, прилегающей к месту пожара в Королеве продолжается", – говорится в сообщении.

Вечером 8 декабря в Королёве на складе стройматериалов произошёл пожар. Его площадь составила 1,5 тысяч кв. м. Открытое горение было ликвидировано 9 декабря в 3.10.