Пожар на проспекте Маршала Блюхера, д.12 начался около 12.00 23 октября.

Площадь пожара на первом этаже в помещении и коридоре пятиэтажного жилого дома составила 30 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В трехкомнатной отдельной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади 12 кв. метров.

Из горящего дома пожарные вывели 30 человек. К ликвидации пожара на проспекте Маршала Блюхера привлечены 35 единиц спасательной техники и 128 спасателей.

В 12.07 ранг пожара был повышен до второго. Около 13.00 ранг был снижен. К 13.52 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Очевидцы выложили фото пожара на проспекте Маршала Блюхера 23 октября в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". По их словам, ребенка со второго этажа горящего дома спускали в ковше эскалатора.