В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в районе Палм- Спрингс, Калифорния, погибли 10 человек, сообщает CNN.

По имеющимся данным, по меньшей мере еще 21 участник аварии получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в близлежащую больницу.

На месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

Также отмечается, что шоссе, на котором произошла автокатастрофа, было закрыто.

Известно, что разбившийся автобус принадлежал одной из лос-анджелесских туристических компаний.