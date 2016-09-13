Заводчик кроликов Ирина Корнилова собирается подавать в суд на авиакомпанию, услугами которой ей не удалось воспользоваться.

Эта история началась две недели назад.

– Я вместе с подругой Ириной Пуськовой и нашими детьми отправилась в Испанию, – рассказывает Ирина Корнилова. – Главная цель поездки – приобрести кроликов редких пород, которых в России ещё не было. Купили трёх малышей породы тедди, двух минильонов, одного бельера, а также шесть минилопов. Последние представлены в России, но мы приобрели новые окрасы. Из Испании мы должны были лететь на самолёте. Получили от авиакомпании документальное подтверждение бронирования мест для наших кроликов. Но когда пришли на регистрацию, оказалось, что для перевозки зайцеобразных нужно оборудовать переноску дополнительным слоем проволоки. Вылет перенесли на сутки. Мы сделали так, как потребовала авиакомпания. В результате нам всё равно отказали – теперь без объяснения причин. За это время один крольчонок породы минильон умер...

Чтобы довезти других кроликов живыми, заводчики решили ехать в Россию на поезде.

– Мы добирались через всю Европу, – говорит Ирина. – Наши билеты пропали, сумма ущерба – около двух тысяч евро. Написала в авиакомпанию, но вразумительного ответа не получила.

Ирина Корнилова, заводчик кроликов, председатель клуба любителей декоративных кроликов «Петербургское созвездие»:

- На финско-российской границе представители управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти посмотрели наши документы и... арестовали кроликов. Нам предъявили, что ветеринарный сертификат, который был у нас на руках, не соответствует условиям ввоза. Оказывается, форму документа обновили, пока мы ехали на перекладных по всей Европе. Я отправилась в Петербург оформлять новый сертификат, а кролики более полутора суток провели на границе. Вместо поилок воду им наливали в глубокие миски для еды, наши животные могли захлебнуться.