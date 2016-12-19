Критика Михалкова в адрес Ельцин-центра стала ещё жёстче после того, как культурный деятель 17 октября осмотрел экспозицию заведения, сообщают РИА Новости. Как пишет агентство, именно с похода в этот своеобразный музей начал свой визит в Екатеринбург режиссёр, прибывший на бой российского супертяжеловеса Александра Поветкина.

Отметим, что ранее Михалков заявлял, что Ельцин-центр разрушает национальное самосознание детей, так как даёт необъективную оценку истории России. После этого между ним и вдовой первого президента России Наиной Ельциной началась словесная полемика, в которой она упрекнула Михалкова в том, что он ни разу не был в "Ельцин Центре".

"Мне жаль, что я там не был раньше. Если бы я посетил центр раньше, то я бы и заговорил об этом раньше и говорил бы еще жестче", — в итоге заявил режиссёр 19 декабря на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.

В свою очередь в музее заявили, что критика Михалкова в адрес Ельцин-центра необъективна, так как он не прошёл дальше второго зала основной экспозиции.