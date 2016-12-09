Португальский футболист Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в неуплате налогов. Как заявил нападающий мадридского "Реала", он не испытывает страха из-за этой информации, так как данные слухи не имеют под собой никаких оснований, сообщает AS, ссылаясь на заявление Роналду.

"Вы думаете, я из-за этого волнуюсь? Нет. Бояться должен тот, кому есть чего бояться", — сказал футболист.

Отметим, что Роналду обвиняется в неуплате налогов со 150 миллионов евро, об этом ранее сообщило немецкое издание Spiegel. По данным журналистов, чтобы избежать выплат, он воспользовался услугами офшорных фирм на Британских Виргинских островах.

Отметим, что ранее схожие обвинения были выдвинуты в адрес аргентинского игрока Лионеля Месси. А 6 июля суд Барселоны приговорил форварда и его отца к 21 месяцу лишения свободы.