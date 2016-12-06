Испанский суд может открыть дело в отношении форварда "Реала" Криштиану Роналду в ближайшее время. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на секретаря испанского налогового органа Хосе Марию Мольинедо, португальцу грозит тюремное заключение на срок от двух до шести лет.

анее сообщалось, что форвард действовал по схеме своего агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих португальцу, сообщает "Спорт-Экспресс".

– Судя по предоставленным данным, есть все основания полагать, что футболист совершил махинаций на сумму более 160 миллионов евро, – сказал для RAC 1 Мольинедо. – Видимо, речь идет о правонарушениях за последние три года. За каждый год нарушений законом предусмотрено наказание в два года лишения свободы. В конечном счете, получается, шесть лет.