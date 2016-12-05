Информацию о госпитализации Криса Кельми подтвердил его брат Евгений Суслин, передаёт ТАСС.
Подробности состояния артиста он не стал уточнять. Как сообщает Life.ru, Кельми пожаловался на острую боль, и его состояние врачи оценили как тяжелое.
Музыкант уже прошёл обследование. Медики отправили его в реанимацию и назначили курс интенсивной терапии.
Справка
- Крис Кельми был участником групп "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-Ателье".
- Автор хитов "Усталое такси", "Леди Блюз", "Ночное рандеву", "Замыкая круг" и некоторых других.
- В последнее время Крис Кельми был фигурантом сразу двух уголовных дел из-за грубых нарушений правил дорожного движения и отказа от медосвидетельствования.