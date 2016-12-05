Информацию о госпитализации Криса Кельми подтвердил его брат Евгений Суслин, передаёт ТАСС.

Подробности состояния артиста он не стал уточнять. Как сообщает Life.ru, Кельми пожаловался на острую боль, и его состояние врачи оценили как тяжелое.

Музыкант уже прошёл обследование. Медики отправили его в реанимацию и назначили курс интенсивной терапии.

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