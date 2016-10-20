Вопреки сообщениям ряда CМИ, в ближайшие дни переезд “Крестов” не начнется. Об этом Metro сообщили в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Точную дату начала перебазирования в Колпино руководство УФСИН пока не определило.

Однако произойти это может уже в ближайшие недели. Как сообщал РБК, костяк персонала нового следственного изолятора составят действующие сотрудники тех СИЗО, постояльцы которых переедут в новый комплекс. Планировалось, что это будут не только СИЗО № 1, но и 4, 3 и 5.

План переезда СИЗО в новый комплекс в Колпино, который обещает стать одним из самых больших СИЗО в мире, был готов еще в конце лета. Как передавал «Коммерсант» со ссылкой на главу регионального УФСИН Игоря Потапенко, перемещение арестантов из CИЗО № 1 будет производиться в вечерние часы небольшими колоннами и по наименее загруженным маршрутам. Предполагалось, что оно займет около пяти дней.