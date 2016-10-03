В воскресенье вечером, 2 октября, у спуска к прогулочным катерам на Фонтанке собралась внушительная группа людей - в руках у них были иконы, крести и хоругви. Движение "Воины жизни" решили провести крестный ход по рекам и каналанм. Маршрут пролегал через Мойку, Крюков канал и Фонтанку.

Во время водной прогулки верующие молились в поддержку общероссийского сбора подписей за запрет абортов, который проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Плавание сопровождалось молитвенным пением и звоном колокола. По бортам катера были закреплены банеры с призывами о прекращении абортов в России. На крыше катера разместили очень большое изображение Божией Матери.

Патриарх Кирилл подписал обращение о запрете абортов в России (подробнее)

- Изначально планировалось арендовать 1 прогулочный катер, но когда мы увидели, сколько пришло желающих, было решено подключить второй теплоход. Из-за этого пришлось немного подождать и время отправления было перенесено, - рассказал Metro координатор движения "Воины жизни" Глеб Лихоткин. - Машрут был выбран не случайно - на набережных этих рек и канала находится рад медицинских клиник, где в том числе делают и аборты - например, крупный медико-хирургический центр на Фонтанке. Ранее мы ужене раз проводили одиночные пикеты и стояния за запрет абортов напротив самих медицинских центров. А на этот раз решили провести водный крестный ход. Впервые в подобном формате он проходил 27 сентября 2011 годана на празднование Крестовоздвижения.

Воскресная акция завершилась спуском в сторону центральных очистных сооружений большого венка, внутри которого светильниками было выложено изображение ребёнка в утробе и надпись «не убий».