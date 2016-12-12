Вадим Красносельский победил на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, сообщает ЦИК агентству "РИА Новости". Он набрал 62% голосов по результатам подсчёта всех бюллетеней.

Победитель выборов заявил агентству о том, что открыт к диалогу с Молдавией. При этом он не считает должным обсуждать с Кишинёвом особый статус ПМР.

Главный конкурент Красносельского нынешний президент Евгений Шевчук набрал 28%, сообщает собеседник агентства.

Выборы президента, в которых принимали участие 6 кандидатов, прошли в воскресенье 11 декабря. Явка составила порядка 59%.

Вадим Красносельский — приднестровский государственный и политический деятель. С 23 декабря 2015 года занимает должность Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

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