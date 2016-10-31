Москомархитектуры утвердила проект пешеходного моста. Его длина составит 250 метров. Крыша и стены будут прозрачными, а внутри установят лавочки и обустроят зону бесплатного WiFi.

Кстати Что появится на Краснопресненской набережной? - портовые краны, приспособленные под арт-объект по аналогу парков в Лондоне и Гамбурге - двухярусные прогулочные террасы с лестницами, ведущими к воде

- центральная зона разноуровневых фонтанов

Новый мост должен облегчить жизнь людям, которым часто приходится бывать в районе Москва-Сити. Сейчас, чтобы добраться от платформы МЦК до бизнес-Центра нужно идти около 15 минут. после завершения строительства путь сократится вдвое.

– Набережную обустроят таким образом, что одинаково комфортные условия будут созданы для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов, - сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов. – Здесь появятся велодорожки, лавочки, кафе и различные городские сервисы, которые превратят безлюдную набережную в полноценную городскую улицу.

Кроме того, Краснопресненская набережная, на которой сейчас почти ничего не растёт будет благоустроена и превратится в парк у воды. Всего будет высажено более 140 деревьев и 1 000 кустарников и разбито 17,7 га газонов. При этом проезжая часть останется.

Окончание работ на набережной намечено на 2019 год.